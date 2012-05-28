〔港报社评〕谷投资稳经济,中央要松信贷--经济日报5月28日

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
中央全力稳经济,表明将以积极财策谷投资,六部委更放宽民企投资多个敏感行业的门槛.惟中央提出稳经济的目标,更要为市场提供信贷弹药.财政、产业政策调整后,货币政策亦须加快调整配套,稳经济才有坚实基础.
4月新增贷款不足7,000亿元人民币,创今年新低,料5月更跌至5,500亿元人民币,全年新贷80,000亿元人民币目标将难达成.截至4月底货币供应M2增长亦只得12.8%,远低于中央目标14%.疲弱的货币信贷反映货币政策调整太慢,使市场资金不足、窒碍经济回暖.
经济要保暖,中央要以财政、产业政策扶助,货币政策亦须配合,否则有政策、有项目,但无信贷,稳经济只是空谈.中央对松货币若有顾虑,应做的是针对性地松,令资金流向中长期有利经济社会发展的领域.
其一,加大信贷支持保障房.去年建设1,000万伙保障房的计划表面达标,但不少地方滥竽充数,底因是欠缺资金.增加贷款建保障房,既能补楼控对地产投资的打击,也能解基层住屋难题,对社会发展亦有利.
其二,加大对特定行业的信贷,如铁路、节能环保等领域,此既能成为推动经济增长、结构转型的新引擎,亦有助中国建设成环保、可持续发展社会.
其三,开放民企投资敏感行业门槛的同时,也要有针对性对民企提供信贷支持.过去民企发展受阻,不但是政策受限,亦因银行惜贷.解决民企借钱难顽疾,方能鼓励民企增加投资、打破国企垄断的低效率困局.
货币政策要配合财政、产业政策变化,做到定向、有针对性宽松,而非任由资金乱窜、药石乱投,才能既谷投资、稳经济,亦能推动经济社会良性转型.(A12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。