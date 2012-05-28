《香港报摘》--其他报纸重要消息5月28日

* 明报:

--国泰君安国际(1788.HK)执行总裁兼香港中资证券业协会会长阎峰称,当前人民币国际化面临最现实的障碍是缺乏在离岸市场的投资渠道,尤其缺乏人民币的股票型投资产品.他呼吁,中证监应尽快开闸,允许内地企业来港以人民币发行新股.

--早前取得"愤怒鸟"内地开发权的第一视频(0082.HK))主席张力军接受专访时表示,在非智能手机版本的"愤怒鸟"游戏开发基本完成,现待芬兰原开发商Rovio作最终测试,并预告很快会推出市场.

* 星岛日报:

--港股踏入"五穷月"不断下挫,期间沽空交易占大市的比率增加,当中盈富基金(2800.HK)成为"空军"轰炸的焦点,上周五沽空比率升至73.2%的惊人水平.负责管理盈富基金的道富环球接受专访时指出,由于盈富基金货源充足,对冲基金可以用低息借货沽空,预计以沽空盈富基金来对冲风险的做法,将会愈来愈普遍.

* 苹果日报:

--中国绿色食品(0904.HK)公布,与核数师国富浩华无法就截至今年4月底止的全年核数师费用达成协议,因此国富浩华已于上周五起辞任核数师.这是该公司一年半内第二次更换核数师,空缺将由国卫会计师事务所填.

--为解决内房流动资金不足,融资困难情况,花样年(1777.HK)主席潘军表示,集团拟设立一个金融平台,初期募集10亿元人民币,以推动本身的房地产发展,希望三至五年后规模可达100亿元人民币.

* 东方日报:

--港交所(0388.HK)去年八月公布与上交所及深交所商讨成立合资公司,据悉商讨工作一直在进行,且已取得进展,只待国务院拍板,三方就可正式签署协议成立合资公司,研究发展指数期货等产品.

* 文汇报:

--蒙牛(2319.HK)新任总裁孙伊萍日前向员工及合作伙伴发信,表示"现在首先要做的是提升工作中的每个细节,全心全意关注产品质量、食品安全和消费者的健康,用我们的真诚赢得公众的理解和信任."

* 大公报:

--香港中旅(0308.HK)财务总监杜新建表示,将透过旅游地产业务,改善及补充旅游景区的收入.除了开发珠海海泉湾二期房地产项目外,将发展浙江的旅游度假区项目,涉及投资额达20亿元人民币争取今年内落实.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]