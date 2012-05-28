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货币新闻 | 2012年 5月 28日 星期一 09:42 BJT

〔香港股市〕恒指开低,中资股疲弱拖累大盘

路透香港5月28日电---香港股市周一开低,受中资股疲弱所累,国美电器(0493.HK)挫跌逾9%,该公司上周五公布首季净利按年大减.

恒生指数.HSI开低0.22%,报18,672.32点.恒生国企指数.HSCE开低0.53%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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