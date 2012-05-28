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货币新闻 | 2012年 5月 28日 星期一 09:36 BJT

〔香港热股〕国美电器开盘大跌9.09%,此前公布首季净利按年大减

路透香港5月28日电---中国最大家电零售商--国美电器(0493.HK)周一开盘跌9.09%,因此前公布首季度净利按年大减.

国美电器开盘价报1.2港元;其跌幅超于大市恒生指数.HSI的0.22%跌幅.

该公司上周五公布,首季度净利6,739万元人民币,按年大减88%.[ID:nSH0105903](完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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