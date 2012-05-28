〔香港热股〕国美电器开盘大跌9.09%,此前公布首季净利按年大减

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透香港5月28日电---中国最大家电零售商--国美电器(0493.HK)周一开盘跌9.09%,因此前公布首季度净利按年大减.
国美电器开盘价报1.2港元;其跌幅超于大市恒生指数.HSI的0.22%跌幅.
该公司上周五公布,首季度净利6,739万元人民币,按年大减88%.[ID:nSH0105903](完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。