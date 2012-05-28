〔香港房地产〕财政司长警告外围不稳及低利率夹击,楼市或大上大落

路透香港5月28日电--随着香港楼价持续较97年危机时走高,香港财政司司长曾俊华称,香港楼市夹在外围经济疲弱以及低利率、资金充裕间,可能如"过山车"般大上大落,严重冲击香港经济和金融市场,对此情况感到担忧.

曾俊华在其网志中指出,香港楼市正处于"冰与火之间",风险与日俱增."冰"指的是环球经济疲弱,外围不稳定的因素已累积到危险的水平."火"则是为低利率和流动资金充裕的环境.

"我担心目前由于欧债形势恶劣,外围下行风险正在增大,欧美央行可能为了刺激经济,会进一步采取量化宽松措施,令全球流动性泛滥的因素加大,进一步增加亚洲资产泡沫的风险."他称,"一旦经济下滑或者息口掉头回升,本地楼市便会面对巨大的调整压力,对我们的经济和金融市场会造成极大的破坏."

他指出,在环球经济疲弱、不稳定性正累积的背景之下,近期楼市的急速反弹与宏观经济情况绝不匹配,情况并不健康.只要低息及流动资金充裕的环境仍然存在,楼市很容易会再次出现不理性亢奋的情况.

香港楼价自二月起急速回升.初步数据显示,今年4月的整体楼价较去年12月累计上升8%,已超越去年六月高位4%,相比1997年的高峰更高出13%.

他提出警告,即便欧债情况未出现重大逆转,香港今经济料仅会以低速增长,预计今年本地生产总值实质增长率仅1-3%,低于过去十年的平均增幅.外围风险逐步升温,加上本地经济放缓,定必为金融及资产市场带来下行压力.

他对于楼市如过山车的情况感到担忧,楼市风险正与日俱增.政府将在需要时,毫不犹疑推出进一步的措施,以确保楼市健康平稳发展.

香港政府将在7至9月的招标出售六幅住宅用地,连同两幅西铁项目,预计将可释出约5,000个住宅单位供给,较4-6月增加,显示政府稳定楼市的决心.[ID:nSH0105913]

香港2012年一季度本地生产总值(GDP)按年增长0.4%,按季增长亦为0.4%.[ID:nSH0104603](完)

欲浏览细节,请点选香港政府财政司司长网志(here)