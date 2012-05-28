〔香港个股〕威华达控股收购上海希尔顿酒店等项目,涉资25.5亿港元

路透香港5月28日电---主要从事能源及资源行业投资的威华达控股(0622.HK)周一称,拟收购上海静安希尔顿酒店以及于浙江省之土地发展项目,涉资25.5亿港元.

该公司公告并称,有关代价将以现金以及发行新股、可换股票据的方式支付.紧随发行新股和可换股票据获悉数转换股份后,卖方胡岚将持有威华达62.54%的股份,成为控股股东,而原大股东欧亚平的持股则由原来的36.57%降至13.7%.

"收购事项将让本公司进军物业投资市场,于中国浙江省建立地位."公告称,是次收购宁波市象山之东海铭城项目为大型海滨旅游渡假区开发项目,总建筑面积约100万平方米,将发展住宅及商业物业,以及一座新建之五星级希尔顿酒店.

有关收购事项须经股东特别大会审议.

市场关注,威华达仍持有港华燃气(1083.HK)约1.95亿股或7.95%的股份,公司正向房地产转型的话,会否加快出售港华燃气股份的步代.威华达去年获股东大会授权可于自2011年8月15日起12个月期间内出售港华燃气的股份,条件为每股售价不低于前五个交易日平均收市价折让超过20%,以及每股最低售价不低于3港元.

港华燃气周一早盘中段涨1.36%,报5.21港元;威华达涨2.27%,报0.09港元.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)