〔离岸人民币〕中国财政部最快下月赴港发行国债,规模或达300亿元--报载

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透香港5月28日电---自2009年开始每年都在香港发行国债的中国财政部据悉最快将于下月赴港发债,额度有望超过前几次达到300亿元.
香港苹果日报周一报导援引消息称,财政部代表于上周来港,与担任是次国债发行的环球协调人及安排行举行初步筹备会议.新一批国债供散户认购的部份冀能超过去年的50亿元水平,惟详情仍待发行人决定,不排除有所修订.
报导并称,担任是批接近300亿元国债安排行的银行,除包括三间发钞行外,其他四大国有银行的本港附属机构或分行亦会在列.
财政部2009年在港首次发行60亿元国债,前年及去年先后再在港发行80亿及200亿元国债.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
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