《香港重要政经日程》--5月28日-5月31日

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月28日(周一)
-- 利信达(0738.HK)公布全年业绩.
-- 明丰珠宝(0860.HK)公布中期业绩.
-- 康师傅(0322.HK)公布首季业绩.
--09:00 三林环球3938.HK股东特别大会.
--09:00 紫金矿业(2899.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 京客隆(0814.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 建滔化工(0148.HK)股东周年大会.
--10:00 保利协鑫(3800.HK)股东周年大会.
--10:00 深高速(0548.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:30 香格里拉(亚洲)(0069.HK)股东周年大会.
--11:00 中国长远(0110.HK)股东周年大会.
--11:00 建滔积层板(1888.HK)股东周年大会.
--11:00 中国海淀(0256.HK)股东周年大会.
--11:00 中国镍资源(2889.HK)股东特别大会.
--14:30 克莉丝汀(1210.HK)股东周年大会.
--14:30 西部水泥(2233.HK)股东周年大会.
--15:00 中国建筑国际(3311.HK)股东周年大会.
--15:00 广豪国际(0844.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月29日(周二)
-- 亚洲零售业大会(至31日).
-- 新威国际(0058.HK)公布中期业绩.
-- 奥思集团(1161.HK)公布中期业绩.
--09:00 招金矿业(1818.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 魏桥纺织(2698.HK)在中国举行股东周年大会.
--08:00 阳光油砂(2012.HK)股东周年大会.
--09:00 上海电气(2727.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 鞍钢(0347.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 北人印刷(0187.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 Allied Overseas Ltd(0593.HK)股东周年大会.
--10:00 海尔电器(1169.HK)股东周年大会.
--10:00 信义玻璃(0868.HK)股东周年大会.
--10:30 百丽国际(1880.HK)股东周年大会.
--10:03 周生生(0116.HK)股东周年大会.
--11:15 利信达(0738.HK)全年业绩记者会.
--14:00 华讯(0833.HK)股东周年大会.
--14:00 中银香港(2388.HK)股东周年大会.
--15:00 中国自动化(0569.HK)股东周年大会.
*--15:00 中国联通(0762.HK)股东周年大会.
--15:30 恒盛地产(0845.HK)股东周年大会.
--15:30 有线宽频(1097.HK)股东周年大会.
5月30日(周三)
-- 耀科国际(0143.HK)公布中期业绩.
-- 华丰集团(0364.HK)公布中期业绩.
-- 星谦化工(0640.HK)公布中期业绩.
-- 世界华文媒体(0685.HK)公布全年业绩.
-- 博富临置业(0225.HK)公布中期业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布中期业绩.
-- 山东威高(1066.HK)公布首季业绩.
-- 谢瑞麟珠宝(0417.HK)公布全年业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布中期业绩.
--09:00 招商银行(3968.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国银行(3988.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国东方集团(0581.HK)股东特别大会.
--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:30 九龙仓(0004.HK)股东周年大会.
--10:30 新濠国际(0200.HK)股东周年大会.
--10:30 五矿资源(1208.HK)股东周年大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
--11:00 富豪酒店(0078.HK)股东周年大会.
--11:00 保利香港(0119.HK)股东周年大会.
--11:00 中国电信(0728.HK)股东周年大会.
--11:30 嘉华国际(0173.HK)股东周年大会.
--11:45 百利保(0617.HK)股东周年大会.
--12:30 世纪城市(0355.HK)股东周年大会.
--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东周年大会.
--15:00 中国海外发展(0688.HK)股东周年大会.
--16:15 中国海外宏洋(0081.HK)股东周年大会.
*5月31日(周四)
-- 香港金融管理局4月货币供应报告.
-- 香港金融管理局4月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布4月财政数字.
-- 先施(0244.HK)公布年报.
--09:30 工商银行(1398.HK)在北京及香港举行股东周年大会.
--09:30 中国南方航空(1055.HK)股东周年大会.
--09:30 招商局国际(0144.HK)股东周年大会.
--10:00 中国休闲食品(1262.HK)股东周年大会.
--10:00 富士康国际(2038.HK)股东周年大会.
--10:00 中远国际控股(0517.HK)股东周年大会.
--10:15 联合集团(0373.HK)股东周年大会.
--12:00 互益集团(3344.HK)股东周年大会.
--15:00 恒大地产(3333.HK)股东周年大会.
--15:00 中国太平(0966.HK)股东周年大会.
--16:00 敏华控股(1999.HK)年度业绩记者会.
--16:15 华润燃气(1193.HK)股东周年大会.
--16:30 香港公布4月零售销售数据.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--记者 李珊珊; 审校
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