〔香港个股〕越秀地产将广州商业物业注入越秀房托,涉资88.5亿元人民币

路透香港5月28日电---中国房地产商--越秀地产(0123.HK)周一公布,将旗下"广州国际金融中心"的商业物业,售予越秀房地产信托(0405.HK),涉资88.5亿元人民币.

越秀地产持有越秀房托35.58%股权,后者为本地首只以内地物业为上市资产的房地产信托基金(REIT).

广州市政府背景的越秀地产表示,预计从债务转让事项所得现金款项净额约40亿元人民币,其将为越秀地产加强流动资金状况提供充足资金.

"根据2011年度财务报表,预计越秀地产将会获得约5-7亿元人民币的收益."公告称.

越秀地产和越秀房托股份自5月9日起暂停买卖,停牌前分别报1.86港元和3.96港元.(完)

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