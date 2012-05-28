〔香港热股〕国美电器再创三年半新低,首季获利不如预期(更新版)

(新增分析师评论)

* 国美早盘再创三年半新低

* 首季净利较预期差

* 分析师调降今年获利预估

* 部份人士认为低谷已现

路透香港5月28日电---尽管已发布获利预警,但国美电器(0493.HK)周一早盘仍因首季度获利差于预期而大跌,继续刷新三年半新低至1.19港元.部份分析师认为国美营运低谷可能已经出现,下半年有机会复苏.

分析师指出,国美首季度净利衰退的幅度较预期大,连带令市场下修其今年业绩预测,国美持续推进网上商场旳策略方向正确,但显然对获利影响仍会持续一阵子.

"我们相信国美要达到2012财年网上销售目标60-80亿元人民币是有挑战性及不确定因素."中金国际在一份报告中指出.

该投行称国美持续遭遇销售不佳、新店开设速度慢以及支出等压力将会持续.该行将国美今年获利预估削减60%,并维持"卖出"评级.

本地时间上午11:31时,国美大跌6.06%至1.24港元,稍早一度跌9.85%至1.19港元,持续刷新2008年11月21日0.99港元以来盘中新低;大盘恒生指数.HSI涨0.36%.

中国最大家电零售商--国美称,截至2012年3月31日止首季净利为6,739万元人民币,按年大减88%;首季营业收入也按年减29%至97.62亿元人民币.公司4月底发布获利预警称首季净利将大幅减少,因集团销售收入下滑及电子商务业务亏损所致[ID:nSH0105903]

房地产调控以及刺激销售的相关政策退出,去年家电行业需求跟着减弱,令国美加速拓展网上销售,在去年推出"国美网上商城"以及"库巴购物网"双品牌经营模式.不过,网上销售仍呈亏损以及去年引入新系统,令国美去年净利意外下滑.[ID:nSH0100275]

然而,部份分析师指出,国美业绩下半年有机会脱离低谷,且网上销售策略的方向正确.此外,近期政府推出的家电新补贴政策也有助于下半年获利.

"我们认为第一季将是公司获利的低谷,"德银在报告中称.该行维持国美"买进"评级,但将目标价由2.6港元调低至2.24港元.

中国政府此前出台政策,促进节能家电等产品消费.对此国家发改委预计,此举将拉动消费需求约4,500亿元人民币,年节能约1,200万吨标准煤,其中节电约323亿千瓦时.[ID:nSB1554520](完)

--记者 李珊珊/雷美珍; 审校 林高丽

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