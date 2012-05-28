〔香港新股〕永达汽车搁置其价值高至4.34亿美元IPO,因市场恶化--IFR

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透香港5月28日电---汤森路透旗下IFR周一引述两名消息人士报导,因市况恶化,汽车经销商中国永达汽车(3669.HK)决定搁置其价值高至4.34亿美元香港首次公开发行(IPO)计划.
IFR报导称,永达汽车此前已将其簿记建档期限延长四日至今天,以期获得更多的机构投资者的认购,但未能成功.
永达汽车原来计划按每股7.6-10.8港元发行3.122亿股股份,集资高至4.34亿美元(33.7亿港元).(完)
--编译 梁慧仪; 审校 林高丽
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。