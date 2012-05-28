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货币新闻 | 2012年 5月 28日 星期一 12:42 BJT

〔香港新股〕永达汽车搁置其价值高至4.34亿美元IPO,因市场恶化--IFR

路透香港5月28日电---汤森路透旗下IFR周一引述两名消息人士报导,因市况恶化,汽车经销商中国永达汽车(3669.HK)决定搁置其价值高至4.34亿美元香港首次公开发行(IPO)计划.

IFR报导称,永达汽车此前已将其簿记建档期限延长四日至今天,以期获得更多的机构投资者的认购,但未能成功.

永达汽车原来计划按每股7.6-10.8港元发行3.122亿股股份,集资高至4.34亿美元(33.7亿港元).(完)

--编译 梁慧仪; 审校 林高丽

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