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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 13:57 BJT

〔欧洲个股〕俄罗斯Lukoil拟在香港上市,并考虑条件许可下寻求上海上市

路透香港5月29日电---俄罗斯第二大原油生产商--Lukoil(LKOH.MM)周二称,公司目标在香港上市,并会考虑在条件许可下,寻求在上海上市.

该公司副总裁Leonid Fedun在记者会上作以上表示.

Lukoil去年已寻求在香港上市,惟市况不景使有关计划无法得到落实.英国金融时报今早一篇报导称引述Fedun称,Lukoil正计划2013年中期在香港二级市场上市,规模大约为10-20亿美元,而各方对这个计划的初步反应比较积极.Fedun本周在香港与一些投行和潜在投资者会面.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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