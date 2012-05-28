〔香港新股〕人保集团下月将寻求联交所批准其高至30亿美元的香港IPO--IFR

路透香港5月28日电---据汤森路透旗下IFR周一报导称,中国最大财险公司--中国人民保险集团将于6月21日寻求联交所批准其高至30亿美元的香港IPO(首次公开发售).

报导并称,人保集团已就其上海和香港两地同步上市筹资高至60亿美元的计划,增聘14家承销商.除了已委任中国国际金融、瑞信CSGN.VX和汇丰(HSBA.L)为保荐人之外,还加入了高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、瑞银UBSN.VX以及另外11家投行负责香港发行安排.

人保集团为中国财险(2328.HK)的母公司.

人保集团董事长及总裁吴焰在今年3月期间曾表示,希望今年完成A+H的整体上市目标.[ID:nSB1425116] (完)