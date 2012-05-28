〔香港金融〕政府将于下月5日开始发行不多于100亿港元通胀挂钩债券

陈家强表示,政府去年首次推出的iBond反应良好,获15万份有效申请,认购额逾130亿港元.他认为,现时市场息率低,传统定息零售债券吸引力较低,发行iBond可推动香港零售债券市场发展.

该笔债券为三年期,每手10,000港元.债券持有人每六个月获发与通胀挂钩的利息,最少亦不少于1%.息率会根据利息厘订日的最近六个月按年通胀率厘订.