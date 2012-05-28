〔香港金融〕政府将于下月5日开始发行不多于100亿港元通胀挂钩债券

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透香港5月28日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周一公布,政府将发行不多于100亿港元通胀挂钩债券iBond,6月5日起接受认购,25日上市.
陈家强表示,政府去年首次推出的iBond反应良好,获15万份有效申请,认购额逾130亿港元.他认为,现时市场息率低,传统定息零售债券吸引力较低,发行iBond可推动香港零售债券市场发展.
该笔债券为三年期,每手10,000港元.债券持有人每六个月获发与通胀挂钩的利息,最少亦不少于1%.息率会根据利息厘订日的最近六个月按年通胀率厘订.
与上次发行一样,中银香港(2388.HK)和汇丰(0005.HK)担任联席安排行.(完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。