〔港股业绩〕康师傅首季净利按年增加61.19%至1.98亿美元

路透香港5月28日电---中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周一表示,至2012年3月31日止的一季度净利为1.98亿美元,按年增加61.19%,因原材料成本下降,令康师傅毛利率有所回升.

康师傅公告称,一季度营业收入按年减少5.23%至19.27亿美元.同期毛利率则上升2.44个百分点至29.11%.

公司主席魏应州在公告中称,"期内主要原材料价格与去年同期比较稍有下降...首季集团整体毛利及三个事业的毛利均较过去五个季度的毛利为高."

市场同时关注康师傅与百事可乐(PEP.N)结盟3月获商务部批准后,公司整合百事可乐装瓶厂的进度.

康师傅去年11月宣布以子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路

康师傅今日收盘逆市跌1.44%至19.18港元,今年迄今跌约18.7%,表现远逊于大盘恒生指数.HSI的涨0.47%.(完)

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