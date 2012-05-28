〔港股业绩〕康师傅首季净利按年增加逾六成,毛利明显改善(更新版)

(新增分析师评论和细节)

* 康师傅首季净利按年增逾六成

* 原料价格下降助毛利明显改善

* 饮料销售仍相对疲弱

路透香港5月28日电---中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周一公布首季净利按年大增逾六成,主因毛利率改善,但受外部环境及库存等影响,饮品一季度营业额下滑.

分析师表示,随着原材料价格趋势回软,将有助支撑康师傅毛利率.然而,与百事可乐(PEP.N)整合的进度备受关注.

"饮料销售不好,这个是市场已经知道了,去年基期比较高,"一不具名的外资投行分析师说,"毛利改善,这是比较正面的讯号."

康师傅在收盘后公告,至2012年3月31日止的一季度净利为1.98亿美元,按年增加61.19%.一季度营业额按年减少5.23%至19.27亿美元.同期毛利率则上升2.44个百分点至29.11%.

公司主席魏应州在公告中称,"期内主要原材料价格与去年同期比较稍有下降...首季集团整体毛利及三个事业的毛利均较过去五个季度的毛利为高."

在主要产品中,方便面一季度销售额按年增10.85%至10.29亿美元,占集团总营业额53.41%,毛利改善3.8个百分点至29.85%;一季度饮品业额较去年同期降低21.56%至8.17亿美元,占比为42.41%,毛利率较去年同期上升0.78个百分点至27.93%.

分析师指出,促销活动以及经销商在提价前进货,令去年第一季饮品基期较高,今年由于外在经济不明,以及包装、运输、人工等成本较高,令行业挑战仍大.

一上海行业分析师指出,市场关注康师傅整合百事可乐装瓶厂的进度.他表示,康师傅透露可在2013年将亏损的百事可乐装瓶厂扭亏.现阶段以康师傅预料可获得成本较低的浓缩液,以及成本管控,"看起来应该是做得到."

他表示,百事可乐产品缺乏的是渠道,此为康师傅的强项,"目前在部份江浙地区,可以看得到百事产品已经上了康师傅的架,其他地区是不是如此还不清楚,但这是个好的开始."

康师傅去年11月宣布以子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路.

康师傅同时表示,与百事战略联盟,由业务合并产生1.90亿美元的合并收益.

康师傅占比较小的方便食品,一季度营业额占比为3.09%,毛利率改善3.36个百分点至37.34%.

康师傅4月与日本与Calbee 及伊藤忠商事(8001.T)签订合资协议设立从事生产及销售休闲食品业务的合资公司,以进一步加强休闲食品业务发展.此外,公司也与伊藤忠商事旗下公司普利玛火腿成立合资公司,以经营畜禽产品加工业务,首次踏足肉制品事业.[ID:nSH0105165]

康师傅今日收盘逆市跌1.44%至19.18港元,今年迄今跌约18.7%,表现远逊于大盘恒生指数.HSI累计升幅约1.99%.(完)

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