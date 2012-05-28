〔香港个股〕越秀地产将广州商厦注入越秀房托,涉资88.5亿人民币(更新版)

(新增细节和记者会内容)

* 越秀地产向越秀房托注入广州

* 交易作价88.5亿元人民币

* 物业作价较估值折让12.6%

* 交易壮大越秀房托资产规模,改善收入结构

路透香港5月28日电---中国房地产商--越秀地产(0123.HK)拟将旗下"广州国际金融中心"的商业物业,售予越秀房地产信托(0405.HK),交易涉及代价88.5亿元人民币.而越秀房托将会向越秀地产以外的股东进行特别分派,每基金单位派0.0635元.

广州国际金融中心是全球十大最高建筑之一.计及项目公司的约45亿元开发贷款,以及少数股东权益价值约9,000万元,对应的物业作价为134.4亿元,较广州国际金融中心于3月底时的估值153.7亿元折让12.6%.

"我们选择这时机做这交易,不是因为现金压力,而是早已在计划中."越秀地产董事长陆志峰在记者会上称.

他表示,越秀房托目前只持有五个商业物业,而且有近六成的收入集中于其中一个项目白马大厦,风险过度集中,加上资产规模仅60多亿元.而在收购后将扩大至逾200亿元,可改变其结构的不平衡.

陆志峰表示,越秀地产未来会负责培育商业物业,待成熟后才伺机注入越秀房托.

广州国际金融中心楼高432米,总建筑面积约45.7万平方米,集甲级写字楼、高端购物中心、五星级酒店和豪华服务式公寓于一身的综合项目.

广州市政府背景的越秀地产持有越秀房托35.58%股权,后者为本地首只以内地物业为上市资产的房地产信托基金(REIT).

**越秀地产提供高至6.1亿元补贴**

在88.5亿元的交易总代价中,其中不超过54.5亿元将由越秀房托以配售基金单位应付中约36%配售予越秀地产,其余配售予机构投资者.另外,越秀房托将新增境外银行借贷不少于12亿元,越秀房托负债比率将升至约30.5%.

此外,越秀房托还向越秀地产发行不少于24亿元的递延基金单位,于2016年12月31日起发行,此后每年转换量不超过2%,料于2023年底前完成所有基金单位的转换.越秀地产表示,这体现其对越秀房托的长远支持.

越秀地产并拟向越秀房托就"广州国际金融中心"项目提供不多于6.1亿元的补贴,主要是用作补足酒店及服务式公寓的经营毛利,以减轻越秀房托的初期营运风险.

越秀地产执行董事唐寿春表示,虽然该项目是优质项目,但目前发展尚未成熟,未来几年酒店和服务式公寓的表现会与预期有差距,所以公司提供补贴.况且越秀地产出售项目套回资金,加上减掉了对该物业的债务承担,并且预期录得特别收益,"相对这些好处,给予一些补贴是合理的."

越秀地产表示,预计从债务转让事项所得现金款项净额约40亿元人民币.唐寿春称,会将一部份款项用于偿还内地的高息贷款,以降低财务费用;同时也不排除加快开发进度或增加土地储备.

越秀地产预期,将会自交易获得约5-7亿元人民币的收益.

越秀房托预计,收购后2012年的每基金单位分派比交易前减少不会多于0.018元.越秀房托并宣布,拟向股东进行特别分派,每基金单位派0.0635元,而越秀地产及越秀企业将放弃收取该特别分派.

越秀地产和越秀房托股份自5月9日起暂停买卖,停牌前分别报1.86港元和3.96港元.该两公司将于周二恢复买卖. (完)

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