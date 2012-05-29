《香港报摘》--其他报纸重要消息5月29日

* 明报:

--深圳一辆比亚迪(1211.HK)电动的士日前车祸着火.比亚迪发言人回应称因事件仍在调查阶段,详情有待监定结果公布;专家则指暂未能判断起火原因跟电池质量有关,当局则未有宣布召回全市电动的士检查.(B01)

* 星岛日报:

--香港政府建议引入"10%反对上限"原则,日后上市公司议决私有化时,毋须点算人数,但假如有超过10%(按股权计)小股东投反对票,议案便不能过关.当局认为此举有助维护小投资者利益.(B01)

* 苹果日报:

--去年受市况影响而推迟上市计画的光大银行争取6月启动上市.消息人士表示,光大银行以低于一倍市账率招股的机会相当大,主因内银股疲弱. (B06)

* 东方日报:

--广州医药(0874.HK)母公司广药集团继上周宣布最快6月推出红罐"王老吉"产品,周一正式公布将红罐红瓶"王老吉"系列商标的独家使用权,授予全资子公司王老吉大健康. (B04)

--据联交所股权资料,宝姿(0589.HK)于本月22及23日,合计遭摩根大通场内减持1,409.05万股,其中22日按每股平均价7.13港元减持1,151.8万股,23日按每股7.25港元减持257.25万股,减持后好仓大减至5.83%.(B04)

--据联交所股权资料,雷士照明(2222.HK)于本月23日,获基金富达母公司FMR LLC 场内增持711.8万股,每股平均2.377港元,持好仓由4.78%升至5%.(B04)

* 文汇报:

--瑞信亚洲区首席经济分析员陶冬预期,内地将出台规模达2万亿元人民币的刺激经济措施,是2008年刺激规模的一半.另外,兴业银行首席经济学家鲁政委亦建议,内地当前应维持存款利率稳定,同时允许扩大贷款利率的下浮范围.(B01)

--西部水泥(2233.HK)主席张继民表示,今年首季毛利率约为10%,与去年第4季相若,但由于现时成本稳定,煤炭价格从去年第4季度至今下跌5%至10%,预计今年第2季毛利率水平将回复至20%,第3季或会更高.(B02)

* 大公报:

--早前已押后定价的永达汽车,决定搁置上市.而英国珠宝商格拉夫珠宝(Graff Diamonds)招股首日,保证金认购反应冷淡,多间证券行都未有统计数字.(B01) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/乔艳红

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