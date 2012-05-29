〔港报财经评论〕大热新股叫iBond--信报5月29日

大热新股叫iBond/ 习广思

港股乾升乾跌,却有利大户在短期内造好造淡.在相对平静的一个交易日,恒指开市后反覆牛皮,收报18,800点,上升87点,大市成交额只有366亿港元,沽空比率10.04%.严重超卖的国企指数,在内银股带动下,上升108点或1.14%,上试10天线,在9,450点水平整固后,或有机会出现一个像样的反弹.希腊脱欧消息已经逐步被市场消息,周四爱兰尔公投是一个变数,明天恒指结算是又是变数,而转仓活动有机会在今天午市开始.股市虽然低迷,但中国出旧招刺激经济的预期增加,而且愈见明朗."铁公基"股份仍是市场追捧的股份,南车时代(3898.HK)股价上升5.79%,中联重科(1157.HK)升6.65%,第二度上试250天线.不过,整体市况偏静,市场传出中国将再推汽车下乡及以旧换新措施后,三只汽车长城(2333.HK)、吉利(0175.HK)及东风(0489.HK)均见异动.

无疑中国出招事在必行,但由家电、基建到汽车,却多予人旧招感觉,对刺激整体经济能否再收成效,颇有疑问,正如昨天提及,新兴市场经过增长高峰后,政府刺激救市未必一定达到2009年的成效.物极必反,残极必弹.股市真真假假,股票上升不一定是因为其业务前景理想,可能只因为股价跌过笼而已,大行包装说法称"调整过度",例如资源股.高盛认为,经过其压力测试后,资源股过份调整,建议买入安徽海螺(0914.HK)、中建材(3323.HK)、神华(1088.HK).曾被视为过气明星的水泥股,近期在保障房及基建复工消息下回升,是短期反弹的板块.投资者亦可留意一些长期下跌的股份,近日跌势转稳定,例如中国动向(3818.HK)、I.T(0999.HK),后者业绩胜于预期,兼且增加派息,分析员多转呔看好.

政府6月5日推出第二批iBond,发行额100亿港元,较早前所预期的50亿港元还要高.不难预期的是,在这种市况下,iBond随时成为大热新股,毕竟如此这样市况,能够稳赚5%-6%的新股,不能大赚,也聊作收息抗通胀,即使怀疑其对抗通胀能力,其实iBond在短期内亦充分发挥避险作用呢.iBond:可炒+抗通胀+避险由年初至今,资金一直买债多于买股,私人银行有银士宁可买蓝筹债券,也不愿入市冒险.及至近期市况波动,收息及防守的房托及高息股,亦成为投资者留意的投资,之所以话iBond出笼前置富(0778.HK)抢客,就是市场饿息之余,正在寻找防守性资产,置富股价在这轮跌市中走势相对稳定.大小股民对利息谦卑,几厘利息,低风险,即使人民币升值预期回落,就算通胀受控降温,新一轮iBond及人债均会再成为话题.(B02)

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欧罗考验1.2美元关口机会增/ 苏子

近期欧罗兑美元的下跌浪始于当汇价触及5月1日的1.3284高位之后,随后便摆脱自1月下旬开始在1.30关口以上横行的上落市闷局.本月8日收低于1.30关口后走势更每下愈况,直至18日触及1.2640后才强力反弹至1.2794,并且以近全日高位收市,令不少投资者以为欧罗兑美元应不难在下一个交易天进一步上升并突破当时的1.2830的10天SMA关键阻力.可惜,在下一个交易天,欧罗兑美元却仅升至1.2824高位便再次重拾新一轮下跌浪,未能顺利突破10天SMA阻力,此下跌浪更带动欧罗兑美元在上周五一度微破1.25心理关口,幸而破位后仅低见1.2494便已回稳过来,未见进一步下试前年7月上旬的1.2478低位,最后在1.2515水平收市,令1.25心理关口失而复得.

正当不少投资者担心昨天亚洲市欧罗兑美元再次跌破1.25关口之际,汇价昨晨却在1.2540水平以上轻微裂口高开,到欧洲市早段更曾升越上周四的1.2620高位及今年1月的1.2622低位阻力.汇价在破位后只能多升数点子,至1.2624高位便再次遭到大量看淡的投资者狙击而回复偏弱的走势,未见承接亚洲早市的良好上升势头,继续挑战10天SMA阻力及上周三的1.2688高位.昨晚欧罗兑美元的走势可说是十分关键,如能承接伦敦入市后的弱势,成功补回上周五的1.2515收市裂口并出现低收,令到昨天亚洲早市的上升浪变为昙花一现,相信汇价随后的走势将不会好得到哪里去,较大机会承接本月1日自1.3284高位开始的下跌浪继续破关而下.

稍后,欧罗兑美元若跌破前年7月上旬的1.2478低位后,进一步跌至正在明显下跌中的20天保历加通道的底部支持线以下波动及收市,相信汇价下跌的速度将明显加快,并考验前年7月份的1.2191低位,甚至1.20心理关口.由于上周五欧罗兑美元已见失守周线图”头肩顶”的颈线支持收市,昨天欧洲市早段则曾出现”后抽”至颈线附近后再次转弱的不利走势,因此,若昨晚汇价继续下跌并且低收,则技术上来看,对欧罗兑美元今天的走势非常不利.配合基本面上有关欧洲央行的数据显示,3月份欧罗区的直接投资组合基金净流出达354亿欧罗,因大量投资者已回避欧罗资产,因此,若汇价进一步跌至1.25心理关口以下,相信将令更多投资者回避欧罗资产,从而令到欧罗汇价的前景更黯淡,中长线而言,兑美元进一步跌破1.20心理关口并考验前年6月的1.1874低位的可能性正大幅上升.(B08)