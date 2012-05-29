〔港报财经评论〕商品价跌CPI回,内地降息条件增--经济日报5月29日

商品价跌CPI回,内地降息条件增/ 林瑞芬

看淡的投资者稍缓攻势,期指又活跃进行转仓活动,港股本周初有好开始,恒指昨技术反弹87点至18,800,但论成交只有366.7亿港元,对反弹市有多看好,大家心照了.大市所见现货成交额虽低,但即月期指交投逾10万张,下个月都有逾4.9万张,可见转仓活动活跃.技术上,恒指10天线19,000至上周试图反弹而回筑阻力近19,200,可作反弹市参考.希腊下月再举行国会选举,当地有四项最新民意调查公布,显示支持紧缩政策的新民主党支持率再度领先.欧元对此消息短期反应正面,就未来还是要等6月明朗化.担心就算新民主党最后胜出,希腊未来仍要迎来多党派的共治,对执行各样决策必须有共识,共识多波折,这将会左右结果.所以,不要以为新民主党胜出就雨过天青,或只换来短暂的阳光-希腊退出欧元区未是时候,但不等于不会被迫退出.这笔心债,长痛还是不如短痛了,破坏后重建,当然,这个破坏是否大家预期内,能否抵挡得住,就无定案.西班牙银行已在救亡、国有化财困银行.

著名基金经理惠理集团(0806.HK)主席谢清海昨亦表示,欧债危机发展令投资者不敢入市,任何能解决欧债危机的方法包括希腊退出欧元区,均有助股市回升.一浪又一浪欧债问题已打沉投资者信心,香港及中国内地股市估值偏低确是事实,恒地(0012.HK)主席李兆基亦认同,目前投资股票较投资普通住宅赢面更大,2-3年后股票将有双倍增幅.就目前投资大环境,固然,最好等埋希腊一爆,那破坏之后大致可以判底.中国内地股市昨升,续有风吹有政策出台,如出台刺激汽车政策.瑞信亚洲区首席经济师陶冬就认为,从中国正在加快项目批准及推出的速度推算,政府已开展了新一轮的财政刺激措施,但相信规模不及2009年4万亿元人民币,料只介乎1-2万亿元人民币.

市场对中国内地减息亦有一番预期,依瑞穗发表研究报告指,就其观察,近期债券市场异常火爆,启示市场对减息的预期正在升温.惟该行认为,短期内减息的可能性不大,主要出于以下几个方面的考虑:一、过去两年负利率持续,近月虽有缓解,但通胀回落趋势并不稳固.二、流动性改善,贷款执行利率已经有了一定程度的下浮.三、采取不对称降息,对银行利润影响较大.(012)

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中央传救市,汽车股跑出/ 余少文

中港股市齐反弹,有证券商估计中国可能推出高达2万亿元人民币的刺激经济措施规模,当中可能再有汽车以旧换新、汽车下乡等措施,刺激汽车股昨日普遍跑赢大市,预期相关政策会令汽车股有新一轮炒作.国企指数昨日升108点或1.1%,收9,647点,结束三连跌走势,成交额降至92亿港元,是一个月来最低,60%主板H股随大市走高.而红筹指数升44点或1.2%,收3,732点,成交额31亿港元.表现最好五强中资股,有四只来自汽车或相关股份,如畅丰车桥(1039.HK)、长城汽车(2333.HK)、吉利汽车(0175.HK)、东风集团(0489.HK)等升幅由8%-20%不等.大市走高或跟瑞信报告指中国政府应对经济放缓而出台的刺激经济措施规模可能将高达2万亿元人民币有关,当中会推出基建项目,同时可能下调贷款利率四分一厘,以便刺激6月和7月的新增贷款反弹.难怪周四结算的5月国指期指剔除公平价值后低水19点,相反6月国指期指剔除公平价值后为平水,不排除大户对造淡6月市况有保留.

中国冀透过大搞基建来刺激经济,可能会令通胀大反弹,最终令中国进退两难,股市好一年后又可能衰两年.当然,部分措施出台,对部分行业会有刺激作用,尤其早年推出汽车下乡和汽车以旧换新措施,令汽车股业绩和股价双升,措施一结束,股价率先下跌,中国内地媒体指新一轮刺激汽车业发展政策将出台,当中再推出汽车下乡、以旧换新等措施,是汽车股急升原因.新一轮措施会参照2009年办法,但以小排量汽车为主,用作促进节能环保.另有报道指比亚迪(1211.HK)旗下电动汽车发生交通意外着火,令司机和乘客死亡,或是比亚迪股价昨日不升反跌原因.至于华晨中国(1114.HK)昨日升幅不足4%,收7.57港元,或是华晨主要收入来源是联营公司的产销宝马汽车,属于高档车而不受惠可能出台的政策.

其实,汽车业过去一年多,因优惠政策取消而令销量放缓,如今年4月销量只有162万辆,按年升5%,惟环比跌12%.若然中国推出新政策,即使以小排量汽车为主打,相信可搞活市场,对行业会是利好.认为小排量汽车利润有限,高档车利润高,故焦点反而在华晨身上,因其有骏威汽车当年受惠联营广州本田的影子.(010)