〔港报社评〕低息高通胀蚕食积蓄政府应协助市民保值--明报5月29日

港报社评：预算案没有惊喜，留弹药下任特首--信报2月23日
新科财爷陈茂波献出「处男作」，昨天发表其第一份《财政预算案》，同时亦是现届政府的最后一份。碍于客观条件所限，陈茂波任期只有不足半年，所以这份预算案没有石破天惊的大动作，实属意料中事。即使一如既往「计错数」，问题不在这位会计师出身的陈司长，他只不过承接了上任掌柜曾俊华的账簿而已，错到离谱仍是非战之罪。
政府公布发行第2批iBond,预期将掀起认购热潮.金融动荡,许多市民为免招致损失,都不会贸然投资;但是利率持续偏低,通胀则复炽,市民资产被蚕食,因此一些低风险的定息产品,例如债券,成为不少市民的投资首选,目的为保值.
除了iBond,近年人民币债券亦是投资者欢迎的定息产品.无论是iBond或人民币债券,若定期发行成为惯例,可以有系统地建立具代表性孳息曲线,从而凝聚不同类别投资者参与,推动债市发展,使香港所谓国际金融中心地位,不至于限于独沽一味的股票市场.
除了协助市民资产保值,真正需要政府关注的是如何使强积金合理化的问题.据调查显示,香港强积金平均管理费用高达1.74%.随着下月起增加供款额,意味着受托人每年将收取更多管理费,打工仔仍然不能靠强积金过退休生活.现在政府应做的并非要打工仔增加供款,而是要有全盘计划,调整强积金的不合理性.
政府交给金管局管理的逾万亿元资产,回报率以过去6年平均收入计算,总的而言,政府每年所得回报可观.强积金若有类似外汇基金的回报,市民见供款明显增长,心理上会舒畅一点,所以,期望新政府全面检讨强积金制度,由金管局担当一定角色,把强积金制度转变为一定程度由中央管理,大幅减低管理费用.优化强积金制度,使之成为市民退休养老的主要财力资源,对政府和市民都有好处,政府应积极推动改革.(A04)
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新科财爷陈茂波献出「处男作」，昨天发表其第一份《财政预算案》，同时亦是现届政府的最后一份。碍于客观条件所限，陈茂波任期只有不足半年，所以这份预算案没有石破天惊的大动作，实属意料中事。即使一如既往「计错数」，问题不在这位会计师出身的陈司长，他只不过承接了上任掌柜曾俊华的账簿而已，错到离谱仍是非战之罪。
财政司长陈茂波发表本届政府最后一份财政预算案，财政盈余金额再度成为焦点。受惠于卖地收入，本财政年度盈余预计高达928亿元，是9年来最高，财政储备累计将达到9357亿元。新一份预算案提出了合共351亿元的一次过纾缓措施，又从盈余中拨出610亿元，推动安老、体育康乐和创新科技发展的前瞻工作，表面上算是较好地运用了本财政年度的巨额盈余，然而总体理财哲学仍嫌保守，未有更好地善用庞大财政储备投资未来。香港社会积弊丛生，急需调拨资源对症下药，无论下任财政司长由谁担任，政府都必须改变过度保守的理财思维，不能再当守财奴。
滙丰业绩不济，原担心拖累大市，但本港地产股及中资股动力仍强，港股昨又回复升势。恒指昨收报24201，升1%；国指收报10537，升1.2%，大市成交额回升至925亿元。