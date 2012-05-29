〔港报社评〕低息高通胀蚕食积蓄政府应协助市民保值--明报5月29日

政府公布发行第2批iBond,预期将掀起认购热潮.金融动荡,许多市民为免招致损失,都不会贸然投资;但是利率持续偏低,通胀则复炽,市民资产被蚕食,因此一些低风险的定息产品,例如债券,成为不少市民的投资首选,目的为保值.

除了iBond,近年人民币债券亦是投资者欢迎的定息产品.无论是iBond或人民币债券,若定期发行成为惯例,可以有系统地建立具代表性孳息曲线,从而凝聚不同类别投资者参与,推动债市发展,使香港所谓国际金融中心地位,不至于限于独沽一味的股票市场.

除了协助市民资产保值,真正需要政府关注的是如何使强积金合理化的问题.据调查显示,香港强积金平均管理费用高达1.74%.随着下月起增加供款额,意味着受托人每年将收取更多管理费,打工仔仍然不能靠强积金过退休生活.现在政府应做的并非要打工仔增加供款,而是要有全盘计划,调整强积金的不合理性.

政府交给金管局管理的逾万亿元资产,回报率以过去6年平均收入计算,总的而言,政府每年所得回报可观.强积金若有类似外汇基金的回报,市民见供款明显增长,心理上会舒畅一点,所以,期望新政府全面检讨强积金制度,由金管局担当一定角色,把强积金制度转变为一定程度由中央管理,大幅减低管理费用.优化强积金制度,使之成为市民退休养老的主要财力资源,对政府和市民都有好处,政府应积极推动改革.(A04)