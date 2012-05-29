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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 09:43 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.35%,西班牙金融问题拖累汇丰控股下跌

路透香港5月29日电---香港股市周二低开,因欧洲最大银行汇丰控股(0005.HK)在西班牙借款成本飙升后下跌,并成为关注西班牙金融业对亚洲影响的投资者的最新忧虑.

恒生指数.HSI开盘跌0.35%至18,735.5点,恒生国企指数.HSCE跌0.09%.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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