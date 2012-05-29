《交易视点》中国今年首次降息或在6月份出现,并以非对称形式出现--中金

路透上海5月29日电---中国大型投行中国国际金融公司最新利率策略报告预计,中国的第一次降息可能采取非对称降息的形式,最早在6月份出现,但第二次降息存款利率的下调将不可避免,并且有望在下半年CPI同比稳定在3%以下后看到.

中金预测5月份的经济数据如下,贷款需求持续低迷,贷款增量预计只有6,500亿元,加上外汇占款可能继续净减少,M2增速将跌破12%.

**数据前瞻**

5月份经济数据将呈现如下特征:大宗商品价格的大幅下跌以及需求疲软推动物价加速回落，PPI环比由正转负，同比下降至-1.5%，CPI同比进一步下降至3.1%，6 月份跌破3%几乎可以确定，甚至不排除跌破2.5%的可能.

五一节错位导致5月份的工作日天数多于去年同期，工业增速有望大幅反弹至10.2%，进出口同比增速也将出现回升，不过仍维持在低位，贸易顺差将继续扩大至200亿美元左右；反映内需的投资和消费仍表现乏力，增速分别继续回落至19.5%和13.8%.

贷款需求持续低迷，贷款增量预计只有6,500亿元，加上外汇占款可能继续净减少，M2 增速将跌破12%。

**政策观察**

降低企业融资成本、刺激企业再杠杆最有效的方式仍是贷款基准利率的下调，但如果仅下调贷款利率而不下调存款利率，在资金成本没有下降的情况下，银行仍会将上浮幅度扩大以保持息差。我们认为第一次降息可能采取非对称降息的形式，最早在6月份出现，但第二次降息存款利率的下调将不可避免，并且有望在下半年CPI同比稳定在3%以下后看到。

考虑到劳动力成本上升以及产能过剩同时存在，货币政策不具有大幅放松的基础，基准利率水平的下降也是缓慢的，更多起到的是稳定预期的信号作用，对实体经济的刺激效果有限。

**流动性和供需状况**

预计6月份7天回购利率将保持在2.5-3%之间，能否进一步下行取决于正回购发行利率或存款利率是否会下调。6 月份无论利率债还是信用债供给都会增加，债券总发行量预计将回升至6,000亿元，但配置需求也显着增强，供给不会对市场有明显冲击。

**市场展望和投资建议**

短期来看，市场对政府推出1-2万亿政策刺激方案的强烈预期以及有所改善的5月经济数据将使得债市出现小幅调整，以释放前期获利回吐的压力。

但是中长期来看，我们认为收益率曲线将从陡峭化下移再次进入平坦化下移阶段，并呈现如下几个特征：第一，配置型机构对中长期债券的认购需求增强，开始替代交易型机构成为推动收益率下行的主力；第二，市场开始产生降息预期，中长期收益率会先于短期利率提前反映未来降息的幅度；第三，希腊退出欧元区成为大概率事件，美元指数突破年初时的高点至85附近。

对于交易型投资者而言，任何收益率短期回升的时机都是买入的机会，并且考虑到政策性银行债和国债之间较高的隐含税率，可以以政策性银行债为主。互换交易方面，建议投资者将收取固定利率的头寸逐步平仓获利。(完)