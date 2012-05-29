版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 11:08 BJT

〔中港个股〕中石化称与三井化学合资EPT项目料于明年首季商业运行

路透香港5月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周二称,该公司与日本三井化学(4183.T)合资的全球规模最大年产7.5万吨乙烯-丙烯-二烯烃共聚物(EPT)生产装置,预计于2014年第一季度开始商业运行.

中石化在新闻稿中并称,中石化与三井化学按50:50的股份比例出资,正式设立"上海中石化三井弹性体有限公司",注册资本约6.3亿元人民币,项目总投资额约20亿元,主要业务为生产及销售三元乙丙橡胶产品.

三元乙丙橡胶产品是EPT,具有优越的耐气候性、耐臭氧性、耐热性、耐寒性、电气特性及耐化学性的合成橡胶,被广泛使用于汽车零部件,电线电缆及其它工业产品.去年,中国三元乙丙橡胶表观消费量达23.74万吨,进口量达22.3万吨.

中石化与三井化学于2009年12月签订了《关于开展三元乙丙橡胶合资项目的意向书》,共同开展项目可行性研究工作,近期通过了中国政府相关部门的审批,并成立了合资公司.

中石化H股早盘中段跌0.28%,报7.07港元.(完)

浏览中石化其他新闻,请点选[0386.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐