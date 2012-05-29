〔中港个股〕中石化称与三井化学合资EPT项目料于明年首季商业运行

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透香港5月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周二称,该公司与日本三井化学(4183.T)合资的全球规模最大年产7.5万吨乙烯-丙烯-二烯烃共聚物(EPT)生产装置,预计于2014年第一季度开始商业运行.
中石化在新闻稿中并称,中石化与三井化学按50:50的股份比例出资,正式设立"上海中石化三井弹性体有限公司",注册资本约6.3亿元人民币,项目总投资额约20亿元,主要业务为生产及销售三元乙丙橡胶产品.
三元乙丙橡胶产品是EPT,具有优越的耐气候性、耐臭氧性、耐热性、耐寒性、电气特性及耐化学性的合成橡胶,被广泛使用于汽车零部件,电线电缆及其它工业产品.去年,中国三元乙丙橡胶表观消费量达23.74万吨,进口量达22.3万吨.
中石化与三井化学于2009年12月签订了《关于开展三元乙丙橡胶合资项目的意向书》,共同开展项目可行性研究工作,近期通过了中国政府相关部门的审批,并成立了合资公司.
中石化H股早盘中段跌0.28%,报7.07港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9