〔香港热股〕康师傅早盘大跌至七个月来低点,受饮料销售偏疲拖累

路透香港5月29日电---中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)周二早盘大跌逾5%至七个月来低点.分析师指出,康师傅主力业务--饮品销售偏疲,且短期内难见好转,影响股价.

康师傅(910322.TW)昨日公告首季度净利按年增61.19%至1.98亿美元,但扣除来自于与百事可乐(PEP.N)一次性合并收益,首季净利仅1.03亿美元,较上年同期1.23亿减少16%.[ID:nSH0106105]

尽管毛利率有所改善以及第二季基期较低,但分析师及市场人士表示,宏观经济因素以及市场竞争,令康师傅饮品销售前景仍具挑战性.

"外围经济和对中国经济的影响,不是一天两天就会过去,(康师傅)上半年业绩都不会太好."一名了解公司情况的不具名行业人士称.

本地时间上午10:38时,康师傅大跌5.11%至18.20港元,稍早跌至18.16港元为去年10月以来最低;大盘恒生指数.HSI在平盘上下游走.

康师傅去年11月宣布以子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路.(完)

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