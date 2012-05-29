〔香港热股〕康师傅早盘大跌至七个月来低点,受饮料销售偏疲拖累

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透香港5月29日电---中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)周二早盘大跌逾5%至七个月来低点.分析师指出,康师傅主力业务--饮品销售偏疲,且短期内难见好转,影响股价.
康师傅(910322.TW)昨日公告首季度净利按年增61.19%至1.98亿美元,但扣除来自于与百事可乐(PEP.N)一次性合并收益,首季净利仅1.03亿美元,较上年同期1.23亿减少16%.[ID:nSH0106105]
尽管毛利率有所改善以及第二季基期较低,但分析师及市场人士表示,宏观经济因素以及市场竞争,令康师傅饮品销售前景仍具挑战性.
"外围经济和对中国经济的影响,不是一天两天就会过去,(康师傅)上半年业绩都不会太好."一名了解公司情况的不具名行业人士称.
本地时间上午10:38时,康师傅大跌5.11%至18.20港元,稍早跌至18.16港元为去年10月以来最低;大盘恒生指数.HSI在平盘上下游走.
康师傅去年11月宣布以子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9