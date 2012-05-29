〔中国汇市〕人民币早盘于弱势区域交易,客盘购汇潮仍受欧元区危机驱动

* 早盘交易居于弱势区间

* 欧元区危机仍是影响客盘的主要因素

* 但客盘买卖力量仍基本均衡

* 日元/人民币直接交易细则出台

路透香港5月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘在弱于中间价的区域交易,购汇力量仍然受欧元区危机的驱动.但有实际需求的客盘买卖力量相对平衡,波动区间不大.

截止早收盘最高价为6.3467,最低价为6.3495,波幅仅为28个点;而中间价则定在6.3262.

中国央行并于今日公布了人民币兑日元直接交易的细则,最大改变在于人民币兑日元的中间价由此前的套算,改变为由做市商直接报价,显示人民币汇市的市场化再进一步.

"欧元在筑底,但危机仍没有解除,导致美元的买盘很积极...早盘人民币比中间价弱很多,但买卖力量在这个位置很均衡,显示大家都对现在的人民币价格比较认可."北京一国有银行交易员称.

北京时间12:06,人民币兑美元即期报6.3487,上日收报6.3450元;中间价CNY=PBOC报在6.3262,上日报6.3236元.

另有海外市场的交易员表示,人民币/美元中间价与实际的交易价脱离已有很长一段时间,说明这两个价格至少有一种有扭曲的现象.而人民银行推出了对主要货币日元的交易,可以为下一步放开美元兑人民币直接交易积累经验.

"第一步可以让做市商直接来报中间价嘛,波幅还留着,这是推动人民币市场化的重要一步."他称.

上述国有银行交易员也表示,市场化的步伐有一个过程,但趋势是不可逆转的.

北京时间12:34,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3450/70元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.4060/10,上日尾盘为6.4080元.

香港交易所周一晚间则宣布,将于第三季推出美元/人民币的期货产品,根据公布的合约细则,合约到期时卖方缴付合约指定的美元金额,买方则支付以最后结算价计算的人民币金额.合约报价将以每美元兑人民币(例如1美元兑人民币6.2500元)计算,按金以人民币计算.交易费及结算费亦以人民币缴付.

最后结算价以最后交易日上午11时15分财资市场公会公布的美元兑人民币(香港)即期汇率定盘为基准.根据汤森路透报价页面显示,周二该定盘价CNHFIX=为6.3465元.[ID:nSH0106207]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 毕晓雯; 审校 乔艳红

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