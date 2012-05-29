〔中港个股〕比亚迪称电动车意外事故不影响其新能源产业发展

路透香港5月29日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周二表示,近期有关公司旗下e6电动出租车的意外,不会影响到其新能源产业的发展.

比亚迪的声明称,根据深圳交警部门发布的通告,上周六凌晨,深圳一部比亚迪e6电动出租车在正常行驶中,被后方时速不低于180公里的豪华跑车从左后部剧烈撞击,导致车辆失控,并经过多次碰撞并旋转,车体严重变形,后起火.

对于这宗意外,比亚迪指出,e6电动车经过国家认可的检测部门,并按照国家标准全面检测合格,碰撞测试符合国家法规.e6电动出租车在深圳已有两年多的大规模运营,截至今年5月,期间曾发生过18起追尾事故,均未发生人员伤亡和车辆燃烧.而在上周六这宗交通事故中,这种极端的撞击情况下,即使燃油车也可能会发生起火燃烧.

比亚迪称,目前事故车辆尚在深圳交警部门封存,车辆起火的原因尚未确认.公司会密切关注,并积极配合相关部门的调查,但坚信本次事件不会影响到公司新能源产业的发展.

受到e6电动车的意外影响,比亚迪周一股价最多曾劲挫9.4%,收跌5.9%;但今天该股反弹,早盘收高5.38%,报16.06港元.(完)

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