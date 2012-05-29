〔中港个股〕比亚迪称电动车意外事故不影响其新能源产业发展

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透香港5月29日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周二表示,近期有关公司旗下e6电动出租车的意外,不会影响到其新能源产业的发展.
比亚迪的声明称,根据深圳交警部门发布的通告,上周六凌晨,深圳一部比亚迪e6电动出租车在正常行驶中,被后方时速不低于180公里的豪华跑车从左后部剧烈撞击,导致车辆失控,并经过多次碰撞并旋转,车体严重变形,后起火.
对于这宗意外,比亚迪指出,e6电动车经过国家认可的检测部门,并按照国家标准全面检测合格,碰撞测试符合国家法规.e6电动出租车在深圳已有两年多的大规模运营,截至今年5月,期间曾发生过18起追尾事故,均未发生人员伤亡和车辆燃烧.而在上周六这宗交通事故中,这种极端的撞击情况下,即使燃油车也可能会发生起火燃烧.
比亚迪称,目前事故车辆尚在深圳交警部门封存,车辆起火的原因尚未确认.公司会密切关注,并积极配合相关部门的调查,但坚信本次事件不会影响到公司新能源产业的发展.
受到e6电动车的意外影响,比亚迪周一股价最多曾劲挫9.4%,收跌5.9%;但今天该股反弹,早盘收高5.38%,报16.06港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9