〔欧洲个股〕俄罗斯Lukoil计划于一年内在香港作第二上市(更新版)

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* Lukoil计划于一年内在香港作第二上市

* 将现有股份安排在香港二级市场流通,规模逾10亿美元

* 就聘请上市保荐人事宜,与中金、Renaissance Capital作最后阶段商谈

* 考虑在条件许可下,寻求在上海上市

记者 雷美珍/朱球

路透香港5月29日电---俄罗斯第二大原油生产商--Lukoil(LKOH.MM)周二称,公司计划于一年内,通过安排超过10亿美元的现有股份在香港作第二上市;并考虑在条件许可下,寻求在上海上市.

Lukoil副总裁Leonid Fedun在记者会上并表示,现正就聘请香港上市保荐人事宜,与中国国际金融公司、Renaissance Capital作最后阶段商谈.

"Lukoil继在伦敦二级市场以及美国柜台交易(OTC)市场上市后,希望透过香港上市进一步扩大其股东基础."他说,Lukoil不会在香港发行新股,反之会利用公司回购的股份安排在香港市场上市,预料规模超过10亿美元.

由Fedun率领的团队本周在香港与一些投行和潜在投资者会面.他并透露,曾与中国投资公司[CIC.UL]、中国石油(0857.HK)(601857.SS)等大企业会面,不过现阶段不能评论中投公司、中石油是否有机会成为Lukoil香港上市的投资者.

据公司推介资料显示,Lukoil手执俄罗斯16%的探明原油储量以及17%的原油产量.而公司的探明油气储量为173亿桶油当量,比中石油的222亿桶油当量少22%,但Lukoil的企业价值对EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)为2.5倍,远低于中石油的6.1倍.Lukoil管理层指出,其估值被严重低估.

Lukoil去年已谋求在香港上市,然而迟迟未能落实有关计划.Fedun称,这主要由于俄罗斯和香港之间尚未签订保护投资者协定,他并期望这个障碍于明年可以得到解决.

去年4月俄罗斯总统梅德韦杰夫访港,并与香港特首曾荫权举行双边会议,期间双方同意推进并尽快开展两地就签署全面性避免双重征税协定和促进和保护投资协定的商讨.

香港交易所(0388.HK)近年积极吸纳海外企业落户香港,此前美国精致配饰品牌Coach(COH.N)(6388.HK)、巴西矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)6210.HK均已在香港作第二上市.至于全球最大铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)则于2010年初以IPO(首次公开发售)形式在香港上市.(完)