〔企业并购〕中国国家电网公司宣布收购巴西输电特许经营权项目

路透香港5月29日电---中国国家电网公司周二宣布收购巴西输电特许经营权项目,包括总交易股权对价10.50亿雷亚尔(约合5.31亿美元)以及截至2012年4月30日净负债8.14亿雷亚尔(约合4.11亿美元).

担任国网国际独家财务顾问的美银美林提供的新闻稿称,国家电网国际发展有限公司同意从Actividades de Construcción y Servicios, S.A.及其下属公司手中收购巴西七个输电特许经营项目100%的股权.

上述七项输电资产的总长度约为2,800公里,分布在巴西的八个省.大部分资产已经投入运营,其余项目预计将在今年年底开始商业运营.该交易将是国网国际在巴西的第二笔投资,也是其在中国境外的第四笔主要投资.

国网国际在2009年1月连同两个当地财务投资者赢得了菲律宾国家输电网公司25年的特许经营权.2010年12月,国网国际收购巴西七个输电特许经营权项目100%的股权.2012年1月,国网国际宣布收购葡萄牙国家能源网公司25%的股权.

该交易需要经过中国和巴西政府机构的审批,并满足双方商定的交割条件.(完)