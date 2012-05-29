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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 16:31 BJT

〔香港股市〕收高1.4%,录得5月来最佳单日表现

路透香港5月29日电---港股周二录得5月最大单日涨幅,投资者进一步敲进中国基建相关类股,因中国政府推进刺激中国经济需求.

恒生指数.HSI收高1.35%报19,055.46点.恒生国企指数.HSCE收升2.18%,报9,858.19点.

沪深300指数.CSI300收涨1.4%至近三周来高位.沪综指.SSEC升1.2%,成交量跃升至5月2日来最高.

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