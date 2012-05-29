〔香港经济〕1-4月访港旅客按年增15.3%,长短途旅客均见增长

路透香港5月29日电---香港旅游发展局周二表示,1-4月访港旅客人次为1,506万人次,按年增加15.3%,长、短途旅客均见增长.

根据旅发局资料,今年前四个月来自中国内地的访客人次达到1,054万,按年增21.8%,仍为最大旅客来源;其中4月单月人次为264.7万,按年增23.9%.

在美欧等长途市场方面,1-4月按年增长3%至164万人次,不包括中国的亚洲等短途市场按年增长2.3%至288万人次.

香港的零售及服务业高度依赖访港游客,特别是来自于内地.今年3月的零售业总销售值及总销售数量,分别按年增长17.3%和13.4%,反映旅客消费和本地消费意欲相当畅旺.[ID:nSH0103831]

旅发局此前曾预估,继前两年高速增长后,今年访港旅客人数料放缓至单位数成长.去年达到4,192万人次的历史新高,按年增长16.4%.[ID:nSH0098559](完)