〔香港个股〕恒基地产斥资13亿港元重建大角嘴项目,重建项目陆续有来

路透香港5月29日电---香港主要地产商--恒基地产(0012.HK)周二投得九龙大角嘴一个旧楼项目,公司称拟投资共13亿港元将该地盘重建为住宅项目;并预计未来一年将有十多个重建项目可落实.

恒基地产以底价8.3亿港元投得大角嘴利得街海安楼项目,由于此前恒地已收购了九成多的业权,故其是这次旧楼强制拍卖的唯一出价发展商.

恒地执行董事黄浩明表示,连同地价和建筑费等,预计重建该项目的总投资约13亿港元,将建成约200个两至三房的住宅单位,每单位平均建筑面积约735平方尺,料最快可于2014年开始预售楼花.

黄浩明表示,预计公司未来一年会有十多个旧区项目可以达到强拍标准,地盘面积至少达7,000-8,000平方尺.

拍卖由仲量联行负责,而现场亦有十多名海安楼的小业主到场抗议物业遭强拍.香港政府于两年前修例,将楼龄超过50年的旧楼,大业主强制进行拍卖的门槛,由原来须取得九成业权降至八成,以加快市区重建的步伐.

黄浩明表示,旧区重建难度愈来愈高,因为随着楼价上升,业主的叫价也提高了.

"如果今天才开始做(旧区重建)会很难,但恒地在两三年前已开始,即使手头一些未达强拍条件的项目,我们已用相对较低的价格买了不少(业权)."他说.

恒地是拥有最多新界农地的本港发展商之一,公司一方面与政府商讨将农地更改作住宅用途,另一方面积极通过在市区收购旧楼项目补充土地储备.

黄浩明认为,市区重建项目较易掌握项目发展的节奏,而农地因涉及与政府商讨补地价,需时往往较长,但一旦成功则可以一下子补充大量土地,所以公司会继续以这两种途径,以及参与政府土地招标等增加土地储备.

恒地今天收高1.53%,报39.8港元,过去一个月下跌10.4%.(完)

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