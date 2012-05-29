〔香港个股〕联合能源称巴基斯坦风电项目总投资额不超过30亿美元

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透香港5月29日电---中国民营石油生产商--联合能源集团有限公司(0467.HK)周二称,该公司将参与的巴基斯坦风电项目,总投资额不超过30亿美元.
联合能源主席张宏伟在周年股东大会后向记者表示,本月初该公司与中国国家开发银行[CHDB.UL]及巴基斯坦-中国投资有限公司签署三方合作谅解备忘录,共同发展500兆瓦风能项目,总投资额为30亿美元以内.
"项目具体的股权结构还没有确定,预计中国-巴基斯坦投资公司将会占5-15%的权益,其他合作伙伴的占比有待落实."他并说,希望为该项目引进中国风电制造商及技术.
联合能源于去年9月完成收购英国BP(BP.L)于巴基斯坦的油气业务,正式进军国际.张宏伟称,该等油气业务尚有很大的开发空间,联合能源将争取在未来3-5年内成为巴基斯坦最大的油气资源储备和供货商之一,同时会积极物色更多海外投资机会.
他称,联合能源此前获得国开行承诺提供的50亿美元信贷协议,其中43.6亿美元尚未动用.公司正积极在中东地区物色油气资源及新能源的投资机会,并在北美、南美及非洲洽谈油气资源的并购.
联合能源周二收跌1.42%,报1.39港元;过去一个月累计跌逾16%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9