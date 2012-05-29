〔香港个股〕联合能源称巴基斯坦风电项目总投资额不超过30亿美元

路透香港5月29日电---中国民营石油生产商--联合能源集团有限公司(0467.HK)周二称,该公司将参与的巴基斯坦风电项目,总投资额不超过30亿美元.

联合能源主席张宏伟在周年股东大会后向记者表示,本月初该公司与中国国家开发银行[CHDB.UL]及巴基斯坦-中国投资有限公司签署三方合作谅解备忘录,共同发展500兆瓦风能项目,总投资额为30亿美元以内.

"项目具体的股权结构还没有确定,预计中国-巴基斯坦投资公司将会占5-15%的权益,其他合作伙伴的占比有待落实."他并说,希望为该项目引进中国风电制造商及技术.

联合能源于去年9月完成收购英国BP(BP.L)于巴基斯坦的油气业务,正式进军国际.张宏伟称,该等油气业务尚有很大的开发空间,联合能源将争取在未来3-5年内成为巴基斯坦最大的油气资源储备和供货商之一,同时会积极物色更多海外投资机会.

他称,联合能源此前获得国开行承诺提供的50亿美元信贷协议,其中43.6亿美元尚未动用.公司正积极在中东地区物色油气资源及新能源的投资机会,并在北美、南美及非洲洽谈油气资源的并购.

联合能源周二收跌1.42%,报1.39港元;过去一个月累计跌逾16%.(完)

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