〔香港个股〕中国燃气称将收购百江气体余下股权之期限延长至9月底

路透香港5月29日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周二称,将收购百江气体其余51%权益之认购期权行使期限延长至9月底为止,但没有解释原因.

中国燃气于去年6月以2.6亿港元收购百江气体的49%权益,并获授权可以认购百江气体其余51%的权益.

该公司的公告称,与卖方订立第二份补充契据,将期权的行使期限延至今年9月30日,除此之外,认购期权之条款及条件维持不变.

中国燃气目前陷入收购战的漩涡之中,此前获中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)财团提出的收购要约尚未作实,几名主要股东--富地石油FOOI.L、北京控股集团以及韩国SK E&S又争相增持中国燃气的股份.

中国燃气周二收跌0.26%,报3.82港元.(完)

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