〔香港个股〕中国燃气称将收购百江气体余下股权之期限延长至9月底

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透香港5月29日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周二称,将收购百江气体其余51%权益之认购期权行使期限延长至9月底为止,但没有解释原因.
中国燃气于去年6月以2.6亿港元收购百江气体的49%权益,并获授权可以认购百江气体其余51%的权益.
该公司的公告称,与卖方订立第二份补充契据,将期权的行使期限延至今年9月30日,除此之外,认购期权之条款及条件维持不变.
中国燃气目前陷入收购战的漩涡之中,此前获中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)财团提出的收购要约尚未作实,几名主要股东--富地石油FOOI.L、北京控股集团以及韩国SK E&S又争相增持中国燃气的股份.
中国燃气周二收跌0.26%,报3.82港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9