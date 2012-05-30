《香港报摘》--信报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--中港股市齐反弹,国策股报捷.市场近日传出多种"救市"版本,投资者相信中央救市在即,憧憬将受国策眷顾的建材、汽车、家电、内房板块急涨.
* 其他:
--近日楼市成交畅旺,银行按揭业务直接受惠.作为按揭贷款"一哥"的中银香港(2388.HK)认为,楼市是否出现泡沫,仍有待观察,为了保持这项业务的领导地位,将维持具竞争力的按揭(贷款)利率.
--金管局就落实"巴塞尔协定三"的资本标准及时间表,经向银行谘询后,就扣减非综合金融机构的资本投资上,顺应银行意见,设立豁免上限及五年扣减的过渡期安排.但在确认物业重估收益上,则继续维持现行物业重估收益只能计入二级资本作法.
--珠宝及金饰商去年在中、港大量增开新店,但由于珠宝行业增长放缓及租金持续上升,会放缓开店步伐,周生生(0116.HK)总经理周永成表示,不排除调低今年开店目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。