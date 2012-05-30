《香港报摘》--信报5月30日

* 要闻版头条:

--中港股市齐反弹,国策股报捷.市场近日传出多种"救市"版本,投资者相信中央救市在即,憧憬将受国策眷顾的建材、汽车、家电、内房板块急涨.

* 其他:

--近日楼市成交畅旺,银行按揭业务直接受惠.作为按揭贷款"一哥"的中银香港(2388.HK)认为,楼市是否出现泡沫,仍有待观察,为了保持这项业务的领导地位,将维持具竞争力的按揭(贷款)利率.

--金管局就落实"巴塞尔协定三"的资本标准及时间表,经向银行谘询后,就扣减非综合金融机构的资本投资上,顺应银行意见,设立豁免上限及五年扣减的过渡期安排.但在确认物业重估收益上,则继续维持现行物业重估收益只能计入二级资本作法.

--珠宝及金饰商去年在中、港大量增开新店,但由于珠宝行业增长放缓及租金持续上升,会放缓开店步伐,周生生(0116.HK)总经理周永成表示,不排除调低今年开店目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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