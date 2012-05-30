《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月30日

路透香港5月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7631港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高125.86点或1.01%,报12,580.69点.因在股市持续一个月表现疲弱后,希腊将留在欧元区的 迹象足以刺激买盘.不过Facebook( FB.O )挫至新低,成交放量. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 185.140 2.83 46496 14.373 -0.47 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.910 8.34 164342 3.388 -0.06 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 51.780 1.55 205429 80.395 -0.56 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 36.140 4.63 134751 18.704 0.02 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 129.610 2.06 49357 10.062 -0.16 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 92.980 2.34 61899 7.218 0.53 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 40.400 0.42 347908 62.726 -0.44 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 47.380 2.84 26799 3.678 -0.59 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.430 2.63 251667 11.202 0.38 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 17.180 7.31 108703 13.337 -0.17 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 25.110 2.49 23032 4.873 -0.14 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.360 6.02 16855 3.472 -0.24 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.440 6.85 14090 1.199 -49.64 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.020 6.32 93681 0.314 -0.44 (完) --整理 李珊珊