版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月30日

路透香港5月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7631港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高125.86点或1.01%,报12,580.69点.因在股市持续一个月表现疲弱后,希腊将留在欧元区的
迹象足以刺激买盘.不过Facebook(FB.O)挫至新低,成交放量. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  185.140    2.83      46496            14.373      -0.47
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.910    8.34     164342             3.388      -0.06
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   51.780    1.55     205429            80.395      -0.56
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.140    4.63     134751            18.704       0.02
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.610    2.06      49357            10.062      -0.16
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   92.980    2.34      61899             7.218       0.53
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   40.400    0.42     347908            62.726      -0.44
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   47.380    2.84      26799             3.678      -0.59
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.430    2.63     251667            11.202       0.38
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   17.180    7.31     108703            13.337      -0.17
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.110    2.49      23032             4.873      -0.14
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.360    6.02      16855             3.472      -0.24
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.440    6.85      14090             1.199     -49.64
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.020    6.32      93681             0.314      -0.44 (完)

  --整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐