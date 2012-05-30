《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7631港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高125.86点或1.01%,报12,580.69点.因在股市持续一个月表现疲弱后,希腊将留在欧元区的 迹象足以刺激买盘.不过Facebook(FB.O)挫至新低,成交放量. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 185.140 2.83 46496 14.373 -0.47 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.910 8.34 164342 3.388 -0.06 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.780 1.55 205429 80.395 -0.56 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.140 4.63 134751 18.704 0.02 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.610 2.06 49357 10.062 -0.16 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 92.980 2.34 61899 7.218 0.53 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.400 0.42 347908 62.726 -0.44 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 47.380 2.84 26799 3.678 -0.59 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.430 2.63 251667 11.202 0.38 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 17.180 7.31 108703 13.337 -0.17 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 25.110 2.49 23032 4.873 -0.14 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.360 6.02 16855 3.472 -0.24 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.440 6.85 14090 1.199 -49.64 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.020 6.32 93681 0.314 -0.44 (完) --整理 李珊珊
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。