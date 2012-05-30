《香港报摘》--经济日报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--内地消息人士向本报透露,近期地方政府陆续召开会议传达中央"稳增长"精神,重提"保八"(保持GDP增速8%)目标,要求确保经济筑底回升.文件强调楼市调控不变但可微调,如下调首套房贷的首期比例;但2008年4万亿元人民币投资绝不会重现.
* 其他:
--港股虽稍露曙光,但新股市场仍阴霾密布,积压登场的众企,暂只得受惠于内地拟加大基建等政策的东吴水泥(股票代号: 0695)终拍板,本周五开始招股.但募资规模或由先前的6亿港元,减少至低于5亿港元.
--禹洲地产(1628.HK)截止昨日,今年完成30.7亿元人民币合约销售,达全年50亿元销售目标逾六成.公司主席林龙安表示,不排除会在下半年上调全年销售目标.
--利信达(0738.HK)行政总裁刘舜慧于业绩会表示,全年同店销售由上个财年的13.6%降至本财年的8.2%,当中去年9月至今年2月下降速度较快,同店销售增幅仅5.2%.她表示.受累内地经济增长放慢,预期今年整体同店销售维持中单位数水平.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。