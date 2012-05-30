《香港报摘》--经济日报5月30日

* 要闻版头条:

--内地消息人士向本报透露,近期地方政府陆续召开会议传达中央"稳增长"精神,重提"保八"(保持GDP增速8%)目标,要求确保经济筑底回升.文件强调楼市调控不变但可微调,如下调首套房贷的首期比例;但2008年4万亿元人民币投资绝不会重现.

* 其他:

--港股虽稍露曙光,但新股市场仍阴霾密布,积压登场的众企,暂只得受惠于内地拟加大基建等政策的东吴水泥(股票代号: 0695)终拍板,本周五开始招股.但募资规模或由先前的6亿港元,减少至低于5亿港元.

--禹洲地产(1628.HK)截止昨日,今年完成30.7亿元人民币合约销售,达全年50亿元销售目标逾六成.公司主席林龙安表示,不排除会在下半年上调全年销售目标.

--利信达(0738.HK)行政总裁刘舜慧于业绩会表示,全年同店销售由上个财年的13.6%降至本财年的8.2%,当中去年9月至今年2月下降速度较快,同店销售增幅仅5.2%.她表示.受累内地经济增长放慢,预期今年整体同店销售维持中单位数水平.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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