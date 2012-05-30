《香港报摘》--其他报纸重要消息5月30日

* 明报:

--消息人士透露,电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷竞投ING亚洲已进入最后四强,叫价达70亿美元,倘若李泽楷成功夺标后,有机会将ING亚洲再拆售,仅保留最赚钱的香港业务. (B03)

* 星岛日报:

--发展局上周公布下季卖地计画后,港铁(0066.HK)即全速推出旗下大围站项目招标.有取得标书文件之发展商透露,有关项目涉及批出补价为127亿港元,成为铁路站次高批出补价规模.(A02)

--市场估计中央将向香港送出一系列金融相关政策大礼,为香港回归中国15周年助庆.盛传的大礼包括"改良版"港股直通车、中港指数ETF(交易所买卖基金)互挂,以及财政部加码在港发行国债等. (B02)

* 苹果日报:

--香港银行需就明年开始实施"巴塞尔资本协定三(下称:巴三)",该步落实更高的资本监管要求.金融管理局回应,同意完成采纳与巴三的相同做法,但暂未见到银行需为应付有关资本扣减安排,而要减持其他金融机构投资或进行集资. (B08)

* 东方日报:

--联合能源(0467.HK)主席张宏伟表示,早前旗下公司于巴基斯坦的合资风能项目,预计整个项目总投资最多30亿美元.(B05)

--中国主要鞋履销售商百丽国际(1880.HK)今年首季同店销售表现逊色.首席执行官盛百椒则表示今年3月底止首季数据已属低谷,4月及5月份销售情况明显好转,强调目前不会调整全年中至高单位数同店销售增长目标,惟全年内地消费市道的复苏情况不算乐观.(B06)

* 文汇报:

--财政司司长曾俊华提及即将在下周接受申请的通胀挂钩债券(iBond).他表示,经过去年首次推出iBond,香港市民加深了对其认识,相信今次再次推出会很受欢迎,政府会留意市民反应.(B02)

* 大公报:

--海尔电器(1169.HK)总理周云杰表示,内地近日公布新一轮节能家电补贴政策,预期集团约有40%至50%产品可受惠,相信中央最快下月公布其他补贴细则.(B01) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/乔艳红

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