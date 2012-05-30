《香港报摘》--其他报纸重要消息5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 明报:
--消息人士透露,电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷竞投ING亚洲已进入最后四强,叫价达70亿美元,倘若李泽楷成功夺标后,有机会将ING亚洲再拆售,仅保留最赚钱的香港业务. (B03)
* 星岛日报:
--发展局上周公布下季卖地计画后,港铁(0066.HK)即全速推出旗下大围站项目招标.有取得标书文件之发展商透露,有关项目涉及批出补价为127亿港元,成为铁路站次高批出补价规模.(A02)
--市场估计中央将向香港送出一系列金融相关政策大礼,为香港回归中国15周年助庆.盛传的大礼包括"改良版"港股直通车、中港指数ETF(交易所买卖基金)互挂,以及财政部加码在港发行国债等. (B02)
* 苹果日报:
--香港银行需就明年开始实施"巴塞尔资本协定三(下称:巴三)",该步落实更高的资本监管要求.金融管理局回应,同意完成采纳与巴三的相同做法,但暂未见到银行需为应付有关资本扣减安排,而要减持其他金融机构投资或进行集资. (B08)
* 东方日报:
--联合能源(0467.HK)主席张宏伟表示,早前旗下公司于巴基斯坦的合资风能项目,预计整个项目总投资最多30亿美元.(B05)
--中国主要鞋履销售商百丽国际(1880.HK)今年首季同店销售表现逊色.首席执行官盛百椒则表示今年3月底止首季数据已属低谷,4月及5月份销售情况明显好转,强调目前不会调整全年中至高单位数同店销售增长目标,惟全年内地消费市道的复苏情况不算乐观.(B06)
* 文汇报:
--财政司司长曾俊华提及即将在下周接受申请的通胀挂钩债券(iBond).他表示,经过去年首次推出iBond,香港市民加深了对其认识,相信今次再次推出会很受欢迎,政府会留意市民反应.(B02)
* 大公报:
--海尔电器(1169.HK)总理周云杰表示,内地近日公布新一轮节能家电补贴政策,预期集团约有40%至50%产品可受惠,相信中央最快下月公布其他补贴细则.(B01) (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。