〔港报财经评论〕有限度放水--信报5月30日

有限度放水/ 习广思

恒指第三日上升,但昨天是港股本月难得一见的反弹,近910只股份录得升幅.在结算前夕,恒指开市后升幅逐步扩大,午后转仓活动增加,以接近全日高位收市,报19,055点,上升254点,收复10天线,大市成交只有489亿港元,沽空比率9.39%.反弹较具力度的是国企指数,升穿10天线后,14天RSI配合回升,大市憧憬中国出手而追捧重磅国企.多个受惠中国政策的板块反弹,但配合大市技术反弹的应该是两个高beta板块,即内房、航运股.恒指反弹能否到达19,200-19,299点熊证重货区?本周外围相对平静,外围汇金市况喘定,似样反弹机会不低,但大市成交低迷,稍嫌欠缺启示性.

博反弹第一个心法应该是"闭上眼",如果讲基本因素,阁下未必会在全球经济前景黯淡的时候买航运股.闭上眼买,只因为技术上看实在太残.闭上眼买,因为基本因素实在太烂.分析员用较正统的说法是”调整过度”,基金经理用另一个说法,多是"逆向思维",除航运股外,另一个板块是钢铁股,想博反弹的话,或者应该只可以闭上眼买.钢铁股于去年底曾被分析员憧憬过行业见底反弹,但第一季业绩依然惨淡,媒体称是本世纪钢铁业首现全亏,基金多番抛售后再现超卖.中国内地媒体报道,鞍钢(0347.HK)5月份扭亏转盈,成为资金追反弹的东风,鞍钢升7.69%,马钢(0323.HK)升8.15%.然而,博反弹的另一个心法,是"见好就收",一睁开眼见有利可图,就应该获利了.

反之,"跟国策"虽也是博弈,却又是另一回事,可视作中短线持股.近期中国救市措施多翻炒2008年旧招,家电股、水泥股、汽车股获政策支持,在低迷市况下,股价配合成交上升,是一个较利好讯号.昨天工信部及发改委下发通知,由6月起向高效节能平板电视和节能空调推广使用,给予财政补贴,相关消费额1,350亿元人民币.类似获政策支持的板块,目前应该逢低吸纳,铁路股稳步回升则是先例,南车时代(3898.HK)上升5.94%,挑战3月中高位.人称"金手指"的谢清海,其论市之言颇值得咀嚼.简而言之,谢清海认为,无论希腊最终是否脱欧,股市都会上升,理由是目前投资者都是"罢工",不愿买卖."希腊脱欧"也会是好消息?投资者不怕坏消息,最怕没法估计又无数得计的场面,在价值信徒眼中,眼下是一个信心危机,股票估值已变得便宜,是买不是卖的时候,投资者需要一个答案才会"复工".无论希腊去或留,都会是答案.(B02)

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慎防欧罗大反弹/ 苏子

目前市场虽然正热炒希腊有可能退出欧罗区,并因此令欧罗出现解体的危机,但倾向相信希腊若真的退出欧罗区,其杀伤力绝不下于雷曼倒闭,全球经济体系将有甚高机会陷入衰退的局面,这极为不利正处大选年的奥巴马政府,相信美国一定不会对希腊可能退出欧罗区,此一对美国经济构成衰退危机的负面因素视而不见.相信美国在必要时,定会介入欧洲债务危机,以免因为一个希腊小国退出欧罗区的行为,而拖累自己国家的经济再陷衰退.因此估计,希腊可能退出欧罗区此一不利欧罗汇价并令全球经济可能陷入衰退的不利因素,最终可能得个炒字,未必会成为事实.

目前市场上不少投资者均因为希腊有可能退出欧罗区,而有胆识大手建立欧罗短仓,不少投资者在现水平仍勇于入市建立欧罗兑美元短仓,打赌其正式跌破1.25心理关口后可以出现新一轮下跌浪的潜在利润,平仓目标将参考1.2心理关口及前年6月的1.1874低位.不过,若然希腊未能于可见的将来退出欧罗区.同时,美国联储局却可能在全球经济身处水深火热的大前提下,被迫推出新一轮刺激经济措施,结果令目前正处于强势的美元或向下大幅调整,从而令欧罗兑美元即使在跌破1.25心理关口后,亦不会出现一泻如注的单边下跌浪,进一步下试至1.2心理关口甚至更低水平.较为担心的是,目前市场上已存在庞大欧罗短仓会否成为国际大户狙击搵食的目标.

倘若国际大户利用一些看来似是而非的利淡美元藉口,趁机大挟欧罗兑美元短仓的话,预料届时或在大规模的空仓回补的推波助澜下,欧罗兑美元将在市场一片看淡声中,出现一个似模似样的大型反弹浪,从而令不少在较低水平才建立欧罗兑美元短仓的看淡的投资者损手.投资者宜留意未来一至两个交易天,欧罗兑美元对市场上再出现一些欧债危机利淡因素的反应是否较为冷淡,出现应跌不跌的情况.如出现此情况,那便要提防汇价或在本周较后时间出现一个较有力的反弹浪,令本周结束在周线图上出现阳烛的利好形态.稍后欧罗兑美元的1.25心理关口应可再次跌破,惟跌破后汇价若未见配合届时已见继续转劣的市场情况,以单边市形式往下跌至1.24关口以下水平的话,看淡的投资者便要开始提高警觉.短线而言,欧罗兑美元若在低位获得支持后,可以成功升回10天SMA阻力以上波动及收市的话,预料汇价后市有力突破本月21日所造的1.2824高位,随后进一步考验50天SMA阻力.(B09)