〔港报财经评论〕港股反弹过后,可能下试18,000--经济日报5月30日

港股反弹过后,可能下试18,000/ 林瑞芬

美股周一休市,欧股回稳,港股昨借中国政策憧憬急抽,出现近周以来最似样的反弹.恒指昨收报19,055,升1.35%.国指收9,858,升2.2%,中资股跑赢,恒指19,200为短线阻力.按外围欧债问题的发展,在未处理希腊脱"欧"前,应该会遇到先解决欧洲银行财困问题,且看欧盟怎样援助西班牙银行业.若是摆出爱理不理态度,不能同甘共苦,那不用等希腊选民表态,西班牙先倒下,对欧元的打击将进一步.不过,西班牙与希腊不可同日而语,相信欧盟可援助西班牙.回说港股,在憧憬中国务必出招自保,中资股近周反弹势确胜一筹,尤其一众针对性受惠股份如水泥、家电、铁路基建等.内房股亦因为猜测房调政策难紧而急弹.中国已公布彩电和空调相关政策细则,看来,中国在说到做到情况之下,将有利逐步维稳市场对中资股信心,令这类受惠股成逢低收集的必然之选.

不过,微观昨日反弹之中资股,还有库存高的钢铁股如鞍钢(0347.HK)及马钢(0323.HK)弹近8%、欧洲经济可能会续差而受累的航运股如中国远洋(1919.HK)及中海发展(1138.HK)分别弹8.6%及6%,这类对经济最为敏感的股类受经济不景拖累,股价跌得狠,那么快获投机者垂青落镬炒,反映即市炒味浓.相反,受惠基建概念的中联重科(1157.HK)经连日股价急升之后呈回吐1%,如果引用传统智慧,强势股回吐暗示短期涨升封顶,超残股或炒到垃圾股,暗示投机一博意味,水尾了,暗示反弹市或升市近尾声.今日及明日场内及场外期指结算,看淡的投资者会否卷土重来将见真章.

估计看淡的投资者于结算后仍咬着不放,一来,配合中国内地股市走势观察,未有冲上云霄的强烈利好讯号,难以复制4万亿元人民币刺激经济方案为主因,其次,资本市场完善化过程未结束,未能催生大牛市.现在炒国策,部分炒作成分居多,引述瑞信认为,基建方面每1万亿元人民币的支出将带动水泥、钢铁、金属需求提高3%-3.4%,但由于房地产行业的情况迅速恶化,料水泥、钢铁需求于今年下半年将进一步放缓.对水泥及钢铁股近周急弹,还是见好即收为上.配合上证综指在前日向下试上升轨不破下回升,需要顺势突破到2,450才言有进一步的上升空间部署.不然,在窄幅上落势当中,难以延续市场对中资股的乐观气氛.(014)

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股息有5厘,中银仍吸引/ 余少文

大市在期指结算前夕继续反弹,国企指数短期有望见1万点,只是后市不明朗,暂时只能摸着石头过河.除了内银股虽然高息兼有防守性,还有中银香港(2388.HK)可供选择,尽管今年盈利或回落,惟5厘息仍吸引.国企指数跟A股一样连升两日,昨日升210点或2.2%,收9,858点,是两个多星期以来最高收市价,成交额回升至121亿港元,84%主板H股随大市回升,只是升幅最大的股份多是早前跌幅大的航运、钢铁等股份.至于红筹指数升80点或2.1%,收3,812点,成交额44亿港元,地产和资源股领涨.5月期指今日结算,市场焦点放在6月期指身上,6月国指期指虽低水284点,剔除公平价值负270点后,实际低水只有14点,没有太大启示.

当然,中国近期似有微调行为,或可支持大市继续反弹,对A股的助力最大,若然A股确实可以重拾升浪,对国指会有颇大支持,或是6月期指低水近期收窄原因之一.近日已见汽车、钢铁、航运等积弱股份转强,希望其他中资股可陆续回升,令大市结束调整.对后市仍有小小保留,但大市愈跌,估值确实是愈吸引,入市仍会先考虑高息股,除了内银股外,也会继续支持中银.中银去年提取减值准备前之经营溢利升28%至229.8亿港元,盈利则升26%至204.3亿港元,而今年首季提取减值准备前的经营溢利同比增长27%至67.6亿港元,似乎显示业绩表现不俗.然而,中银去年盈利有26%增长,主要录得雷曼兄弟迷你债券相关抵押品回拨28.54亿港元所致,如剔除雷曼因素,则去年盈利只增长11.5%.

故有小股东在昨日股东会中问及领导层,中银今年盈利能否达到去年水平,中银副董事长兼总裁和广北没有正面回应,只说全球经济面对多方挑战,包括欧债危机、中国内地经济放缓,以及香港经济微增长等,对整个银行业产生负面影响,集团尽力争取更好回报.同时表示未来要大幅提升派息率是不容易,因为派息政策为60%-70%,会争取渐进式提高派息.因为香港银行受金管局规管,应该不会有太大问题,而中银净息差持续收窄,去年降至1.32%,盈利撇除雷曼因素下仍有超过10%增长,相信是控制成本得宜,去年成本对收入比率为25.5%,如剔除雷曼因素,相关比率为34.6%,中银指比率为同业中最低之一.(010)