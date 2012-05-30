〔港报财经评论〕港股反弹过后,可能下试18,000--经济日报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港股反弹过后,可能下试18,000/ 林瑞芬
美股周一休市,欧股回稳,港股昨借中国政策憧憬急抽,出现近周以来最似样的反弹.恒指昨收报19,055,升1.35%.国指收9,858,升2.2%,中资股跑赢,恒指19,200为短线阻力.按外围欧债问题的发展,在未处理希腊脱"欧"前,应该会遇到先解决欧洲银行财困问题,且看欧盟怎样援助西班牙银行业.若是摆出爱理不理态度,不能同甘共苦,那不用等希腊选民表态,西班牙先倒下,对欧元的打击将进一步.不过,西班牙与希腊不可同日而语,相信欧盟可援助西班牙.回说港股,在憧憬中国务必出招自保,中资股近周反弹势确胜一筹,尤其一众针对性受惠股份如水泥、家电、铁路基建等.内房股亦因为猜测房调政策难紧而急弹.中国已公布彩电和空调相关政策细则,看来,中国在说到做到情况之下,将有利逐步维稳市场对中资股信心,令这类受惠股成逢低收集的必然之选.
不过,微观昨日反弹之中资股,还有库存高的钢铁股如鞍钢(0347.HK)及马钢(0323.HK)弹近8%、欧洲经济可能会续差而受累的航运股如中国远洋(1919.HK)及中海发展(1138.HK)分别弹8.6%及6%,这类对经济最为敏感的股类受经济不景拖累,股价跌得狠,那么快获投机者垂青落镬炒,反映即市炒味浓.相反,受惠基建概念的中联重科(1157.HK)经连日股价急升之后呈回吐1%,如果引用传统智慧,强势股回吐暗示短期涨升封顶,超残股或炒到垃圾股,暗示投机一博意味,水尾了,暗示反弹市或升市近尾声.今日及明日场内及场外期指结算,看淡的投资者会否卷土重来将见真章.
估计看淡的投资者于结算后仍咬着不放,一来,配合中国内地股市走势观察,未有冲上云霄的强烈利好讯号,难以复制4万亿元人民币刺激经济方案为主因,其次,资本市场完善化过程未结束,未能催生大牛市.现在炒国策,部分炒作成分居多,引述瑞信认为,基建方面每1万亿元人民币的支出将带动水泥、钢铁、金属需求提高3%-3.4%,但由于房地产行业的情况迅速恶化,料水泥、钢铁需求于今年下半年将进一步放缓.对水泥及钢铁股近周急弹,还是见好即收为上.配合上证综指在前日向下试上升轨不破下回升,需要顺势突破到2,450才言有进一步的上升空间部署.不然,在窄幅上落势当中,难以延续市场对中资股的乐观气氛.(014)
----------------------------------------------------------------------------------------
股息有5厘,中银仍吸引/ 余少文
大市在期指结算前夕继续反弹,国企指数短期有望见1万点,只是后市不明朗,暂时只能摸着石头过河.除了内银股虽然高息兼有防守性,还有中银香港(2388.HK)可供选择,尽管今年盈利或回落,惟5厘息仍吸引.国企指数跟A股一样连升两日,昨日升210点或2.2%,收9,858点,是两个多星期以来最高收市价,成交额回升至121亿港元,84%主板H股随大市回升,只是升幅最大的股份多是早前跌幅大的航运、钢铁等股份.至于红筹指数升80点或2.1%,收3,812点,成交额44亿港元,地产和资源股领涨.5月期指今日结算,市场焦点放在6月期指身上,6月国指期指虽低水284点,剔除公平价值负270点后,实际低水只有14点,没有太大启示.
当然,中国近期似有微调行为,或可支持大市继续反弹,对A股的助力最大,若然A股确实可以重拾升浪,对国指会有颇大支持,或是6月期指低水近期收窄原因之一.近日已见汽车、钢铁、航运等积弱股份转强,希望其他中资股可陆续回升,令大市结束调整.对后市仍有小小保留,但大市愈跌,估值确实是愈吸引,入市仍会先考虑高息股,除了内银股外,也会继续支持中银.中银去年提取减值准备前之经营溢利升28%至229.8亿港元,盈利则升26%至204.3亿港元,而今年首季提取减值准备前的经营溢利同比增长27%至67.6亿港元,似乎显示业绩表现不俗.然而,中银去年盈利有26%增长,主要录得雷曼兄弟迷你债券相关抵押品回拨28.54亿港元所致,如剔除雷曼因素,则去年盈利只增长11.5%.
故有小股东在昨日股东会中问及领导层,中银今年盈利能否达到去年水平,中银副董事长兼总裁和广北没有正面回应,只说全球经济面对多方挑战,包括欧债危机、中国内地经济放缓,以及香港经济微增长等,对整个银行业产生负面影响,集团尽力争取更好回报.同时表示未来要大幅提升派息率是不容易,因为派息政策为60%-70%,会争取渐进式提高派息.因为香港银行受金管局规管,应该不会有太大问题,而中银净息差持续收窄,去年降至1.32%,盈利撇除雷曼因素下仍有超过10%增长,相信是控制成本得宜,去年成本对收入比率为25.5%,如剔除雷曼因素,相关比率为34.6%,中银指比率为同业中最低之一.(010)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。