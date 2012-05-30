〔港报社评〕建立调研机制,最低工资方可持续发展--星岛日报5月30日

法定最低工资实施超过一年,劳工处表示,已聘请顾问研究饮食和零售业新措施的涟漪效应及影响,供最低工资委员会检讨水平时作参考.由于劳工福利已变成敏感的社会和福利议题,要有理性的讨论,就必需要有客观的数据和参考,作为谈判基础,避免角力过程变成比并政治筹码.

最低工资实施以来,对改善基层员工收入有明显好处,社会整体效果亦属正面.在肯定措施的作用之余,最低工资产生的涟漪效应,令到部分行业或中小企,出现招聘困难或负担较预测沉重的情况,这些现象不宜夸大,同时亦应有客观的评估,作为日后监察低资水平对劳动市场和企业成本影响的参考.

最低工资过去就最低工资谈判,予人感觉是感情多于理性,或者至少是表达出来的方法如此.出现这个现象,很大原因是有关法例是劳方已经争取多年,必需要全力冲破缺口.现在最低工资有了实践经验,已经证明可以对基层员工发挥重要的保障作用,同时不会对经济造成明显影响,有了好的开始,最低工资水平的调整,应该朝向科学化和理性化发展,令薪酬改变机制,既能反映对劳方的照顾,亦能令社会可以承受的范围.

最低工资制度实施相当成功,下一步就是要优化机制.无论对雇主或劳工,最低工资不是订得愈低愈好,同样也不是愈高愈好,最重要是找出一个可持续的平衡点,要达致这个目标,不是靠比并政治或社会力量的强弱,而是按充足的调研作为论证基础.(A04)