〔港报社评〕建立调研机制,最低工资方可持续发展--星岛日报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
法定最低工资实施超过一年,劳工处表示,已聘请顾问研究饮食和零售业新措施的涟漪效应及影响,供最低工资委员会检讨水平时作参考.由于劳工福利已变成敏感的社会和福利议题,要有理性的讨论,就必需要有客观的数据和参考,作为谈判基础,避免角力过程变成比并政治筹码.
最低工资实施以来,对改善基层员工收入有明显好处,社会整体效果亦属正面.在肯定措施的作用之余,最低工资产生的涟漪效应,令到部分行业或中小企,出现招聘困难或负担较预测沉重的情况,这些现象不宜夸大,同时亦应有客观的评估,作为日后监察低资水平对劳动市场和企业成本影响的参考.
最低工资过去就最低工资谈判,予人感觉是感情多于理性,或者至少是表达出来的方法如此.出现这个现象,很大原因是有关法例是劳方已经争取多年,必需要全力冲破缺口.现在最低工资有了实践经验,已经证明可以对基层员工发挥重要的保障作用,同时不会对经济造成明显影响,有了好的开始,最低工资水平的调整,应该朝向科学化和理性化发展,令薪酬改变机制,既能反映对劳方的照顾,亦能令社会可以承受的范围.
最低工资制度实施相当成功,下一步就是要优化机制.无论对雇主或劳工,最低工资不是订得愈低愈好,同样也不是愈高愈好,最重要是找出一个可持续的平衡点,要达致这个目标,不是靠比并政治或社会力量的强弱,而是按充足的调研作为论证基础.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。