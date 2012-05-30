〔港报社评〕人民币对日圆直接交易意义重大--文汇报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
中日官方宣布,将于6月1日起在上海和东京两地市场启动人民币与日圆的直接交易.作为全球第二大和第三大经济体的中国和日本,在国际货币市场进行直接交易,不仅有利于进一步促进中日两国的贸易和投资,推动亚洲经济一体化,而且也是人民币国际化的重要一步,可借助与日圆合作提升人民币国际影响力,使人民币的汇率价格更接近真实市场,增强国际认受性.
中日两国的贸易总量巨大,2011年中日贸易总额达到3,449亿美元.人民币和日圆直接兑换后,中日贸易每年将节省30亿美元的相关费用.人民币对日圆的直接交易,可规避企业因美元汇率浮动而带来的风险,降低中日企业间的汇兑损失,将促进人民币与日圆在双边贸易和投资的使用,有助于扩大和深化中日间贸易和投资活动,促进中日不断发展的经济金融关系.
人民币和日圆实现直接交易,对中日经济是双赢的举措,也有利于中日关系的改善.尽管中日在交往之中存在不少分歧、矛盾,但是双方合作的利益是主要的,只要双方创造更多的利益共同点,分享到合作的红利,必然有利于化解彼此的误会,增进互信和友谊.中日在贸易、金融、技术、资源等领域都有合作互补的广阔空间,应该积极营造双赢的机会,推动中日关系持续良性的发展.
人民币对日圆直接交易,意味着人民币正在离开美元中介进入到国际货币市场,加大了人民币定价的自主空间,有利于人民币真实市场汇率价格的形成,将为人民币汇率市场化的进一步改革打下基础.而且,东京外汇市场是全球三大外汇市场之一,人民币在东京市场的交易提高了人民币的可兑换性,可增强人民币在国际上被接受的程度.
随着人民币国际化的步伐加快,面临的风险也相应增加,容易受到国际市场的冲击.因此,在加快人民币国际化的同时,有关方面需要加强风险防范,保障人民币国际化稳步前行.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。