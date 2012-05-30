〔港报社评〕人民币对日圆直接交易意义重大--文汇报5月30日

中日官方宣布,将于6月1日起在上海和东京两地市场启动人民币与日圆的直接交易.作为全球第二大和第三大经济体的中国和日本,在国际货币市场进行直接交易,不仅有利于进一步促进中日两国的贸易和投资,推动亚洲经济一体化,而且也是人民币国际化的重要一步,可借助与日圆合作提升人民币国际影响力,使人民币的汇率价格更接近真实市场,增强国际认受性.

中日两国的贸易总量巨大,2011年中日贸易总额达到3,449亿美元.人民币和日圆直接兑换后,中日贸易每年将节省30亿美元的相关费用.人民币对日圆的直接交易,可规避企业因美元汇率浮动而带来的风险,降低中日企业间的汇兑损失,将促进人民币与日圆在双边贸易和投资的使用,有助于扩大和深化中日间贸易和投资活动,促进中日不断发展的经济金融关系.

人民币和日圆实现直接交易,对中日经济是双赢的举措,也有利于中日关系的改善.尽管中日在交往之中存在不少分歧、矛盾,但是双方合作的利益是主要的,只要双方创造更多的利益共同点,分享到合作的红利,必然有利于化解彼此的误会,增进互信和友谊.中日在贸易、金融、技术、资源等领域都有合作互补的广阔空间,应该积极营造双赢的机会,推动中日关系持续良性的发展.

人民币对日圆直接交易,意味着人民币正在离开美元中介进入到国际货币市场,加大了人民币定价的自主空间,有利于人民币真实市场汇率价格的形成,将为人民币汇率市场化的进一步改革打下基础.而且,东京外汇市场是全球三大外汇市场之一,人民币在东京市场的交易提高了人民币的可兑换性,可增强人民币在国际上被接受的程度.

随着人民币国际化的步伐加快,面临的风险也相应增加,容易受到国际市场的冲击.因此,在加快人民币国际化的同时,有关方面需要加强风险防范,保障人民币国际化稳步前行.(A04)