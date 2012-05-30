〔港报社评〕增发免费电视牌照,现届政府不应烂尾--明报5月30日

行政会议就增发3个免费电视牌照,迟迟未有决定;监于增发牌照,引入竞争,改变免费电视一潭死水的局面,在社会上有较广泛共识,有关情况与2年前城电、电盈、有线电视申请免费电视牌照以来,并无改变,还有一个月政府就换届,现届政府不宜延宕不决,应该尽快下决定,使免费电视牌照事态底定.

亚视和无线坐拥免费电视牌照,不欲有新竞争者加入,以保护一己利益,完全可以理解,它们循法律途径申诉,也是其权利,不过,除非政府有更好理由,若只为亚视和无线声言采取法律行动就议而不决,难以令人信服.

增发免费电视牌照的政策,乃反映社会主流意见,符合公众利益.约3年前,广管局就亚视和无线续牌举行公听会,期望引入"第三者",引进新节目新思维新人事新作风,改写电视版图,提升节目质素.政府听取民意,公开邀请有兴趣人士、财团申请免费电视牌照,才出现3家公司申办的局面.所以,增发免费电视牌照并非一时兴起意到,而是符合公众诉求、有民意基础的政策.

亚视长期积弱,收视率与无线相比,相当悬殊;无线无竞争对手鞭策,节目质素每况愈下.公众不满现时两家免费电视台,期望新竞争者带来转变的主流诉求,多年来未见改变,随着看到亚视积弱难起,引入竞争的诉求更见强烈;另外,打破目前无线变相的寡头垄断,刺激制作多元化,也有助本地创意产业发展;而现届政府提出的政策不应该烂尾收场;因此,行政会议有必要在未来一个月,就发出新电视牌照下决定.(A06)