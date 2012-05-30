〔港报社评〕增发免费电视牌照,现届政府不应烂尾--明报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
行政会议就增发3个免费电视牌照,迟迟未有决定;监于增发牌照,引入竞争,改变免费电视一潭死水的局面,在社会上有较广泛共识,有关情况与2年前城电、电盈、有线电视申请免费电视牌照以来,并无改变,还有一个月政府就换届,现届政府不宜延宕不决,应该尽快下决定,使免费电视牌照事态底定.
亚视和无线坐拥免费电视牌照,不欲有新竞争者加入,以保护一己利益,完全可以理解,它们循法律途径申诉,也是其权利,不过,除非政府有更好理由,若只为亚视和无线声言采取法律行动就议而不决,难以令人信服.
增发免费电视牌照的政策,乃反映社会主流意见,符合公众利益.约3年前,广管局就亚视和无线续牌举行公听会,期望引入"第三者",引进新节目新思维新人事新作风,改写电视版图,提升节目质素.政府听取民意,公开邀请有兴趣人士、财团申请免费电视牌照,才出现3家公司申办的局面.所以,增发免费电视牌照并非一时兴起意到,而是符合公众诉求、有民意基础的政策.
亚视长期积弱,收视率与无线相比,相当悬殊;无线无竞争对手鞭策,节目质素每况愈下.公众不满现时两家免费电视台,期望新竞争者带来转变的主流诉求,多年来未见改变,随着看到亚视积弱难起,引入竞争的诉求更见强烈;另外,打破目前无线变相的寡头垄断,刺激制作多元化,也有助本地创意产业发展;而现届政府提出的政策不应该烂尾收场;因此,行政会议有必要在未来一个月,就发出新电视牌照下决定.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。