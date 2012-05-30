〔港报社评〕货币直接兑换中日战略共赢--信报5月30日

中国外汇交易中心宣布,人民币兑日圆于6月1日起,可直接兑换交易,不仅有助降低两国货币的交易成本,减少金融机构的结算风险,也标志了中国改进汇率形成机制,锐意走出与美元挂钩的金融体制,为人民币国际化迈出新一步.

过去,人民币兑日圆汇率的中间价,是根据人民币兑美元汇率中间价及美元兑日圆汇率套算而形成,今后人民币兑日圆直接交易,可减少对美元的依赖程度,也可以弱化货币交换受到美元汇价变化的影响.

自金融危机后,中国加快人民币国际化步伐,人民币离岸市场发展迅速,短短两年间,香港离岸市场规模,从不足1,000亿元人民币,发展迄今约6,000亿.与此同时,中国更有把人民币离岸市场分流在新加坡和伦敦多线发展的战略安排.

基于香港、伦敦和新加坡都积极发展人民币离岸业务,东京作为金融中心城市,显然不会拱手放弃争取竞争优势之机.对中国来说,加快人民币国际化步伐,是金融危机后国际金融体系酝酿改革,加上中国经济必须尽快转换发展模式所引发.

如今人民币和日圆直接兑换和交易,相信可就日后的货币合作,包括汇率安排、稳定两国货币汇价、金融市场建设及流动性支持等各方面,建立起进一步合作的基础.可以说,两国货币直接兑换,走向合作之路,符合中日两国金融发展战略的利益,各取所需,营造双赢.

日圆成为美元外,人民币直接兑换与交易的第二种主要国际货币,显示人民币国际化进程向前再走出一步.从货币合作角度观察,人民币与日圆作出突破性的直接交易、直接进行汇率定价安排,不仅为日后两国货币与金融合作开创契机,也对东亚区域货币合作迈出了基础性一步.(A02)