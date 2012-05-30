〔港报社评〕中央再出招催谷,稳经济防后遗--经济日报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
地方政府转达中央决议,力谷投资甚至将减息,务求经济马上筑底回升.此反映中国经济增长降速较市场、较中央预期快得多,令中央急转态度,力保经济;惟如何既力挺经济,又不重蹈2008年病急药石乱投的覆辙,说易行难.
国务院总理温家宝上月中仍强调"稳中求变",但据悉温家宝本月中到湖北调研时,已口头重提经济要"保八",此与之前放弃长期以来的"保八"、明文今年经济增长目标为7.5%,显然大为有变;中央更不惜落重药,打算减息为企业纾压.
政策风向短期内急转,唯一可能是中央掌握的最新经济情况,比估计中严峻得多,中央若不加招,经济增长还可能进一步滑坡.如经济增长继续下滑,便可能影响今秋召开的中国十八大前的稳定气氛,十八大将进行领导层换届,会前经济与社会维稳是中央要务.故加速为经济保暖,不但有经济需要,更是政治需要.
令中央头痛的是2008年"四万亿"教训历历在目,楼市泡沫等后遗症还未根除,今如何既急救经济,又不再堕政策一放就乱的老陷阱,甚为艰巨.
中港市场闻放水声而急扬,但市场不应对政策趋松过分乐观,因中央要重提"保八"意味将陆续公布的经济数据甚弱,且中央为免重犯"四万亿"式错误,加码出招亦会有所顾忌,政策仍有反覆可能,市场波动也可能随之加剧,故投资者不得不防.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。