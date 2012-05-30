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货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 09:43 BJT

〔香港股市〕恒生指数开低,受汇丰控股拖累

路透香港5月30日电---香港股市周三低开,恐将结束连续三日涨势,汇丰控股(0005.HK)拖累恒生指数跌至周二触及技术水准下方.

恒生指数.HSI开盘跌0.83%至18,897.12点,位于50%回档位下方.恒生国企指数.HSCE也跌0.83%.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

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