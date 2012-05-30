(重发)〔中国经济〕总理重提经济保八,但楼市调控不变亦不会重启4万亿计划--报载

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路透香港5月30日电---香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.

该篇报导同时引述一份相关文件称,政府强调楼市调控可微调,但不会松动.另外也不会重复2008年的4万亿(兆)人民币投资计划.

经济日报称,温家宝5月19日在武汉召开六省经济形式分析会,该报引述消息人士称,据一位参加会议的官员表示温家宝在会上除强调稳增长,还明确提到经济增长"保八".此外,消息人士还透露,近期地方政府陆续召开会议传达中央"稳增长"精神,本轮稳增长政策将加码，包括加速启动重大项目、放松银行信贷及加快放贷速度,并通过减息来减轻企业融资负担等.

该报指出,中央稳增长重点包括:加快重大项目审批进度,包括铁路、基建项目加速启动,新一轮汽车下乡和以旧换新,促进环保节能项目等.

在经济下行压力加大背景下,上周三召开的中国国务院常务会议再次传达"稳增长"的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.[ID:nSB1564346]

稍早消息人士向路透透露,为应对当前国内外经济环境恶化的影响,防止经济增长出现趋势性下滑,中国政府拟出台新一轮刺激汽车产业发展的政策,包括以旧换新和汽车下乡等.[ID:nSB1572050]

中国财政部周一也表示,财政补贴推广高效节能平板电视和节能空调活动将于6月1日正式启动,每台家电补贴资金100-400元人民币不等,此举料将拉动消费1,350多亿元.[ID:nSB1573360]

经济日报称,消息指,当前经济形势较预期严峻,各级政府已按中央精神密锣紧鼓"保八",昨日湖南省政府召开的会议上,也口头传达了中央"保八"要求.同时对于投资增速排名靠后的市县,以及投资增速明显放缓的行业主管部门,省政府将会问责.

报导表示,高层人士认为此次刺激政策关键是抓投资.发改委要求6月底前将今年投资计划全部下达,较之前外界报导6月底前全部上报明显大幅提速.而7月底前须上报明年申请中央预算内的投资计划.

受内外需不振及投资下滑拖累,中国经济仍延续下行趋势.4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低[ID:nSB1540574].

路透最新调查结果显示,中国二季度经济同比增速料仅有7.9%,之后逐季回升,全年达到8.2%.[ID:nSB1556714]

经济日报还指出,国家发改委和财政部指示,凡是中国能生产的产品,一概不准进口,以带动消费. (完)