(重发)〔中国经济〕总理重提经济保八,但楼市调控不变亦不会重启4万亿计划--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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路透香港5月30日电---香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.
该篇报导同时引述一份相关文件称,政府强调楼市调控可微调,但不会松动.另外也不会重复2008年的4万亿(兆)人民币投资计划.
经济日报称,温家宝5月19日在武汉召开六省经济形式分析会,该报引述消息人士称,据一位参加会议的官员表示温家宝在会上除强调稳增长,还明确提到经济增长"保八".此外,消息人士还透露,近期地方政府陆续召开会议传达中央"稳增长"精神,本轮稳增长政策将加码，包括加速启动重大项目、放松银行信贷及加快放贷速度,并通过减息来减轻企业融资负担等.
该报指出,中央稳增长重点包括:加快重大项目审批进度,包括铁路、基建项目加速启动,新一轮汽车下乡和以旧换新,促进环保节能项目等.
在经济下行压力加大背景下,上周三召开的中国国务院常务会议再次传达"稳增长"的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.[ID:nSB1564346]
稍早消息人士向路透透露,为应对当前国内外经济环境恶化的影响,防止经济增长出现趋势性下滑,中国政府拟出台新一轮刺激汽车产业发展的政策,包括以旧换新和汽车下乡等.[ID:nSB1572050]
中国财政部周一也表示,财政补贴推广高效节能平板电视和节能空调活动将于6月1日正式启动,每台家电补贴资金100-400元人民币不等,此举料将拉动消费1,350多亿元.[ID:nSB1573360]
经济日报称,消息指,当前经济形势较预期严峻,各级政府已按中央精神密锣紧鼓"保八",昨日湖南省政府召开的会议上,也口头传达了中央"保八"要求.同时对于投资增速排名靠后的市县,以及投资增速明显放缓的行业主管部门,省政府将会问责.
报导表示,高层人士认为此次刺激政策关键是抓投资.发改委要求6月底前将今年投资计划全部下达,较之前外界报导6月底前全部上报明显大幅提速.而7月底前须上报明年申请中央预算内的投资计划.
受内外需不振及投资下滑拖累,中国经济仍延续下行趋势.4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低[ID:nSB1540574].
路透最新调查结果显示,中国二季度经济同比增速料仅有7.9%,之后逐季回升,全年达到8.2%.[ID:nSB1556714]
经济日报还指出,国家发改委和财政部指示,凡是中国能生产的产品,一概不准进口,以带动消费. (完)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。