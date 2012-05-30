〔香港新股〕中国有色矿业推迟其高至3.13亿美元IPO,因市况转差--IFR

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港5月30日电---据汤森路透旗下IFR周三报导,中国有色矿业决定推迟其高至3.13亿美元的香港IPO(首次公开发售),因市况转差.
中国有色矿业的铜矿资产在非洲赞比亚.该公司原本计划5月24日截止接受机构投资者认购,但其后将簿记建档期限延至本周.
这是本周第二家推迟上市计划的IPO,汽车经销商永达汽车周一亦宣告搁置其价值4.34亿美元的IPO.[ID:nSH0106041](完)
--编译 雷美珍; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。