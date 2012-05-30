〔香港新股〕中国有色矿业推迟其高至3.13亿美元IPO,因市况转差--IFR

路透香港5月30日电---据汤森路透旗下IFR周三报导,中国有色矿业决定推迟其高至3.13亿美元的香港IPO(首次公开发售),因市况转差.

中国有色矿业的铜矿资产在非洲赞比亚.该公司原本计划5月24日截止接受机构投资者认购,但其后将簿记建档期限延至本周.

这是本周第二家推迟上市计划的IPO,汽车经销商永达汽车周一亦宣告搁置其价值4.34亿美元的IPO.[ID:nSH0106041](完)