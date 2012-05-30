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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 10:35 BJT

《香港重要政经日程》--5月30日-6月5日

=====================今日香港主要政经消息==========================

5月30日(周三)

-- 耀科国际(0143.HK)公布中期业绩.

-- 华丰集团(0364.HK)公布中期业绩.

-- 星谦化工(0640.HK)公布中期业绩.

-- 世界华文媒体(0685.HK)公布全年业绩.

-- 博富临置业(0225.HK)公布中期业绩.

-- 宝胜国际(3813.HK)公布中期业绩.

-- 山东威高(1066.HK)公布首季业绩.

-- 谢瑞麟珠宝(0417.HK)公布全年业绩.

-- 裕元集团(0551.HK)公布中期业绩.

--09:00 招商银行(3968.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:30 中国银行(3988.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:30 中国东方集团(0581.HK)股东特别大会.

--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:30 九龙仓(0004.HK)股东周年大会.

--10:30 新濠国际(0200.HK)股东周年大会.

--10:30 五矿资源(1208.HK)股东周年大会.

--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.

--11:00 富豪酒店(0078.HK)股东周年大会.

--11:00 保利香港(0119.HK)股东周年大会.

--11:00 中国电信(0728.HK)股东周年大会.

--11:30 嘉华国际(0173.HK)股东周年大会.

--11:45 百利保(0617.HK)股东周年大会.

--12:30 世纪城市(0355.HK)股东周年大会.

--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东周年大会.

--15:00 中国海外发展(0688.HK)股东周年大会.

--16:15 中国海外宏洋(0081.HK)股东周年大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

5月31日(周四)

-- 香港金融管理局4月货币供应报告.

-- 香港金融管理局4月外汇基金总资产.

-- 香港政府公布4月财政数字.

-- 先施(0244.HK)公布年报.

--09:30 工商银行(1398.HK)在北京及香港举行股东周年大会.

--09:30 中国南方航空(1055.HK)股东周年大会.

--09:30 招商局国际(0144.HK)股东周年大会.

--10:00 中国休闲食品(1262.HK)股东周年大会.

--10:00 富士康国际(2038.HK)股东周年大会.

--10:00 中远国际控股(0517.HK)股东周年大会.

--10:15 联合集团(0373.HK)股东周年大会.

--12:00 互益集团(3344.HK)股东周年大会.

--15:00 恒大地产(3333.HK)股东周年大会.

--15:00 中国太平(0966.HK)股东周年大会.

--16:00 敏华控股(1999.HK)年度业绩记者会.

--16:15 华润燃气(1193.HK)股东周年大会.

--16:30 香港公布4月零售销售数据.

6月1日(周五)

-- 中青基业(1182.HK)公布年报.

--09:30 北京北辰实业股份(0588.HK)于北京举行股东周年大会.

--09:30 中国再生能源投资(0987.HK)股东周年大会.

--10:00 四环医药(0460.HK)股东周年大会.

--10:00 琥珀能源(0090.HK)股东周年大会.

--10:00 粤海投资(0270.HK)股东周年大会.

--10:00 白马户外媒体(0100.HK)股东周年大会.

--10:30 中国再生能源投资(0987.HK)股东特别大会.

--11:00 金沙中国(1928.HK)于澳门举行股东周年大会.

--11:00 霸王集团(1338.HK)股东周年大会.

--12:00 华联国际(0969.HK)股东周年大会.

--15:00 中国云锡矿业(0263.HK)股东周年大会.

--15:30 中国食品(0506.HK)股东周年大会.

--15:30 旭日企业(0393.HK)股东周年大会.

--16:00 建联集团(0385.HK)股东周年大会.

*6月4日(周一)

-- 华保亚洲(0810.HK)公布年报业绩.

--09:00 铂阳太阳能(0566.HK)股东周年大会及股东特别大会.

--10:30 长兴国际(0238.HK)股东周年大会.

--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东周年大会及股东特别大会.

--11:00 港华燃气(1083.HK)股东周年大会.

*6月5日(周二)

--09:00 康师傅(0322.HK)于天津举股东周年大会.

--10:00 中海石油化学(3983.HK)于北京举行股东周年大会.

--10:30 汇丰公布5月香港采购经理人指数.

--11:15 力宝华润(0156.HK)股东周年大会.

--11:30 永利澳门(1128.HK)于澳门举行股东周年大会.

--12:00 力宝(0226.HK)股东周年大会.

--12:00 香港中华煤气(0003.HK)股东周年大会.

--14:00 中海油田服务(2883.HK)于北京举行股东周年大会.

--14:30 珠光控股(1176.HK)股东周年大会.

--16:30 中国光纤(3777.HK)股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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