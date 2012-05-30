《香港重要政经日程》--5月30日-6月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月30日(周三)
-- 耀科国际(0143.HK)公布中期业绩.
-- 华丰集团(0364.HK)公布中期业绩.
-- 星谦化工(0640.HK)公布中期业绩.
-- 世界华文媒体(0685.HK)公布全年业绩.
-- 博富临置业(0225.HK)公布中期业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布中期业绩.
-- 山东威高(1066.HK)公布首季业绩.
-- 谢瑞麟珠宝(0417.HK)公布全年业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布中期业绩.
--09:00 招商银行(3968.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国银行(3988.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国东方集团(0581.HK)股东特别大会.
--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:30 九龙仓(0004.HK)股东周年大会.
--10:30 新濠国际(0200.HK)股东周年大会.
--10:30 五矿资源(1208.HK)股东周年大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
--11:00 富豪酒店(0078.HK)股东周年大会.
--11:00 保利香港(0119.HK)股东周年大会.
--11:00 中国电信(0728.HK)股东周年大会.
--11:30 嘉华国际(0173.HK)股东周年大会.
--11:45 百利保(0617.HK)股东周年大会.
--12:30 世纪城市(0355.HK)股东周年大会.
--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东周年大会.
--15:00 中国海外发展(0688.HK)股东周年大会.
--16:15 中国海外宏洋(0081.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月31日(周四)
-- 香港金融管理局4月货币供应报告.
-- 香港金融管理局4月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布4月财政数字.
-- 先施(0244.HK)公布年报.
--09:30 工商银行(1398.HK)在北京及香港举行股东周年大会.
--09:30 中国南方航空(1055.HK)股东周年大会.
--09:30 招商局国际(0144.HK)股东周年大会.
--10:00 中国休闲食品(1262.HK)股东周年大会.
--10:00 富士康国际(2038.HK)股东周年大会.
--10:00 中远国际控股(0517.HK)股东周年大会.
--10:15 联合集团(0373.HK)股东周年大会.
--12:00 互益集团(3344.HK)股东周年大会.
--15:00 恒大地产(3333.HK)股东周年大会.
--15:00 中国太平(0966.HK)股东周年大会.
--16:00 敏华控股(1999.HK)年度业绩记者会.
--16:15 华润燃气(1193.HK)股东周年大会.
--16:30 香港公布4月零售销售数据.
6月1日(周五)
-- 中青基业(1182.HK)公布年报.
--09:30 北京北辰实业股份(0588.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:30 中国再生能源投资(0987.HK)股东周年大会.
--10:00 四环医药(0460.HK)股东周年大会.
--10:00 琥珀能源(0090.HK)股东周年大会.
--10:00 粤海投资(0270.HK)股东周年大会.
--10:00 白马户外媒体(0100.HK)股东周年大会.
--10:30 中国再生能源投资(0987.HK)股东特别大会.
--11:00 金沙中国(1928.HK)于澳门举行股东周年大会.
--11:00 霸王集团(1338.HK)股东周年大会.
--12:00 华联国际(0969.HK)股东周年大会.
--15:00 中国云锡矿业(0263.HK)股东周年大会.
--15:30 中国食品(0506.HK)股东周年大会.
--15:30 旭日企业(0393.HK)股东周年大会.
--16:00 建联集团(0385.HK)股东周年大会.
*6月4日(周一)
-- 华保亚洲(0810.HK)公布年报业绩.
--09:00 铂阳太阳能(0566.HK)股东周年大会及股东特别大会.
--10:30 长兴国际(0238.HK)股东周年大会.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东周年大会及股东特别大会.
--11:00 港华燃气(1083.HK)股东周年大会.
*6月5日(周二)
--09:00 康师傅(0322.HK)于天津举股东周年大会.
--10:00 中海石油化学(3983.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:30 汇丰公布5月香港采购经理人指数.
--11:15 力宝华润(0156.HK)股东周年大会.
--11:30 永利澳门(1128.HK)于澳门举行股东周年大会.
--12:00 力宝(0226.HK)股东周年大会.
--12:00 香港中华煤气(0003.HK)股东周年大会.
--14:00 中海油田服务(2883.HK)于北京举行股东周年大会.
--14:30 珠光控股(1176.HK)股东周年大会.
--16:30 中国光纤(3777.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。