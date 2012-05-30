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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 11:01 BJT

香港已公布经济指标--2012/5/30

时间　     　 经济指标　　              按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2012年4月     综合消费物价指数(CPI)      +4.7        +4.9           +4.6
  2012年4月     甲类消费物价指数(CPI A)    +4.2        +4.3           +5.0
  2012年3月     零售值                    +17.3       +15.6          +26.2    
  2012年3月     零售量                    +13.4       +10.1          +20.2 
  2012年第一季  本地生产总值(GDP)          +0.4        +3.0           +7.6
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  失业率        12年2-4月    12年1-3月      11年12月-12年2月     
                  3.3%          3.4%               3.4%            
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　        当月　　      前月　      上年同期
  2012年4月    贸易赤字/盈余            -42.873       -43.875        -42.437
   ------------------------------------------------------------------------------- 
  注: *为已经更新 
      ^经修订数据 (完)

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